Detto questo, vanno però distinti molto bene tutti e tre questi film, perché i risultati sono diversissimi e non si può fare assolutamente di tutta l'erba un fascio. Partiamo da Hope, un tentativo intrigante e stimolante più come idea di partenza che come realizzazione vera e propria. Sulla carta le ambizioni ci sono tutte, anche stante le risorse produttive messe in campo, dal budget mastodontico insomma, ma poi quando il film deve reggere il peso delle sue stesse premesse e ambizioni giustappunto finisce per cadere in un sacco di illogicità, un sacco di forzature e un sacco di cose troppo esagerate, nel senso peggiore del termine, per poter funzionare davvero. Un'occasione mancata che dimostra come i soldi, da soli, non bastino a fare grande cinema fantastico. Tutt'altro discorso invece per Godzilla Minus Zero, che è stato davvero uno splendore assoluto. Un grandissimo film, persino meglio del primo che già era stato strepitoso (e che si era portato a casa, meritatamente, l’Oscar come migliori effetti speciali, e in questo secondo sono pure meglio!): hanno davvero aggiustato la mira, limando ogni possibile sbavatura. Qui il mostro torna a essere una divinità primordiale a tutti gli effetti, un kami furioso (più che un “normale” kaiju, ovvero non soltanto il classico mostrone ma proprio una divinità furente primordiale, simile allo Shishigami, in italiano tradotto come Spirito della Foresta o Dio Cervo, di Principessa Mononoke) che incarna la punizione contro la tracotanza umana dell’atomica, ma la vera forza del film è tutta nell'equilibrio. È un kolossal grande ma contenuto, politico ma anche pop, spettacolare nel senso più genuino e puro del termine senza mai diventare chiassoso (vero Hope?). Ha insomma quella giusta misura che oggi Hollywood sembra avere dimenticato. Dal punto di vista del kolossal fantasy, fantascientifico e se volete anche un po' supereroistico, è senza dubbio il migliore dell'anno.