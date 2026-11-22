“E se il trono del fantasy nel 2026 se lo prendessero le potenze asiatiche?” È questa la domanda che ci è venuta spontanea proprio durante la visione di Ramayana: La nascita di una leggenda, il kolossal mitologico indiano arrivato in sala subito dopo altri due grandi titoli fantasy che sempre vengono dall'Asia (e per altro, il film indiano sarà in due parti, la seconda delle quali già annunciata, con release mondiale, nel 2028). Stiamo parlando di Godzilla Minus Zero dal Giappone e di Hope dalla Corea del Sud, il film più costoso della storia coreana, così come Ramayana è molto probabilmente il film più caro della storia dell'India (e che ha unito tutti i vari “poli cinematografici” del subcontinente indiano). Messi uno in fila all'altro, questi tre film formano una specie di trilogia ideale super interessante, e mai vista prima, soprattutto per il momento storico in cui arrivano. Siamo nel pieno di una fortissima flessione di Marvel, per usare un eufemismo, con gli incassi che ormai scricchiolano e la critica che bastona, puntualmente, ogni nuova uscita. Però, come sapete, siamo anche nell'anno in cui gli Avengers tornano “quasi disperatamente” con Doomsday per cercare di rimettere in piedi la “baracca”. E proprio ora, ecco che dall'Oriente spuntano questi tre iper kolossal asiatici che sembrano davvero in grado di scalzare Marvel dal trono del cinema d'invenzione e della fantasia supereroistica in senso lato, sia per inventiva, sia per base produttiva che, ovviamente, per ambizioni. Sulla questione DC, all’indomani del licenziamento di James Gunn, stendiamo un velo pietoso: non è più il momento di uno scenario à la “Due Torri” del Signore degli Anelli, per intenderci.
Detto questo, vanno però distinti molto bene tutti e tre questi film, perché i risultati sono diversissimi e non si può fare assolutamente di tutta l'erba un fascio. Partiamo da Hope, un tentativo intrigante e stimolante più come idea di partenza che come realizzazione vera e propria. Sulla carta le ambizioni ci sono tutte, anche stante le risorse produttive messe in campo, dal budget mastodontico insomma, ma poi quando il film deve reggere il peso delle sue stesse premesse e ambizioni giustappunto finisce per cadere in un sacco di illogicità, un sacco di forzature e un sacco di cose troppo esagerate, nel senso peggiore del termine, per poter funzionare davvero. Un'occasione mancata che dimostra come i soldi, da soli, non bastino a fare grande cinema fantastico. Tutt'altro discorso invece per Godzilla Minus Zero, che è stato davvero uno splendore assoluto. Un grandissimo film, persino meglio del primo che già era stato strepitoso (e che si era portato a casa, meritatamente, l’Oscar come migliori effetti speciali, e in questo secondo sono pure meglio!): hanno davvero aggiustato la mira, limando ogni possibile sbavatura. Qui il mostro torna a essere una divinità primordiale a tutti gli effetti, un kami furioso (più che un “normale” kaiju, ovvero non soltanto il classico mostrone ma proprio una divinità furente primordiale, simile allo Shishigami, in italiano tradotto come Spirito della Foresta o Dio Cervo, di Principessa Mononoke) che incarna la punizione contro la tracotanza umana dell’atomica, ma la vera forza del film è tutta nell'equilibrio. È un kolossal grande ma contenuto, politico ma anche pop, spettacolare nel senso più genuino e puro del termine senza mai diventare chiassoso (vero Hope?). Ha insomma quella giusta misura che oggi Hollywood sembra avere dimenticato. Dal punto di vista del kolossal fantasy, fantascientifico e se volete anche un po' supereroistico, è senza dubbio il migliore dell'anno.
E poi arriviamo a Ramayana: La nascita di una leggenda, nella director's cut di 3 ore e 15 minuti. Qui siamo davanti a un film gigantesco, epico, un kolossal vero e proprio che fa un'operazione furbissima e affascinante: prende a piene mani dall’attitudine e dallo stile Marvel, dalla sua grammatica d'azione e dal suo modo di costruire gli eroi, ed anche dalla sua caratteristica di inserire una “linea comica” all’interno di vicende drammatiche e cupe e li getta direttamente nella mitologia più pura indiana, tra le gesta divine di Rama e il respiro immortale dell'epica classica. Ah, dentro, c’è anche il cinema supereroistico DC dell’era Zack Snyder. Dentro ci finisce insomma un po’ di tutto: c'è ovviamente tantissimo di Bollywood e delle altre grandi realtà cinematografiche indiane, ma c'è anche un bel po' di peplum americano degli anni Cinquanta, con tanto di storiona d'amore classicissima e molto molto occidentalizzata, centrata sulla moglie “unica e sola” invece delle tante mogli della tradizione indiana, ma vabbè, si sta parlando a un pubblico globale. Dal punto di vista dell'impatto visivo funziona benissimo, con scene incredibili e potentissime come quella dell'elefante bianco alato, chiaro richiamo al celeste Airavata, o quella meravigliosa del dio uccello, questo dio sparviero, dio aquila che incarna tutta la forza eroica di Jatayu e la maestosità di Garuda. E in più ci aggiungiamo un cattivo stupendo come Ravana, super espressivo, super indiano, teatrale al punto giusto, davvero meraviglioso. Certo, sulla lunghezza il film cade un po' e tre ore e un quarto si sentono tutte, però nel complesso rimane un gran film. Noi lo diciamo sottovoce ma quando abbiamo visto l’aeronave “a forma di loto” prendere il volo, abbiamo immediatamente pensato a un Final Fantasy “classico” ambientato in India. Figata, ça va sans dire no?
Quindi la domanda, arrivati alla fine del giro, è inevitabile: e se alla fine Doomsday, zitto zitto quatto quatto, approfittando proprio dei limiti, quasi strutturali, dei due grandi iper kolossal super cari coreano e indiano, riuscisse a entrare così di sbieco e a “vincere”, riprendendosi quel trono che poi in fondo non ha mai lasciato veramente del tutto vacante? Non lo so, è una bella partita. Per me il film migliore dell'anno di genere “fantasy” in senso lato resta Godzilla Minus Zero, su questo non ci piove, perché ha trovato la formula perfetta tra testa e pancia, tra cuore e cervello, tra mostroni e vicenda umana e politica da mettere al centro. Però vedere l'Asia sfidare Hollywood sul suo stesso terreno con questa “sfrontatezza” è già una mezza vittoria, e per Marvel, stavolta, non basterà il solito compitino per restare in cima. E neppure il reintegro di Robert Downey Jr e compagnia cantante.