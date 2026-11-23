Subito dopo la macchina del tempo torna indietro di venticinque anni, siamo nel 1945 e i bambini giocano con le figurine dei paladini. In pochi minuti la serie restituisce già una fotografia nitida dell’epoca. Nota di merito per Serena Rossi, che si conferma una garanzia e regge bene anche la cadenza modenese; convincente pure Edoardo Pesce nei panni del marito Antonio, pronto a lanciare lo sguardo verso il futuro: “Modena ci aspetta, comincia l’avventura”. Musica e atmosfera restituiscono l’immagine di una famiglia compatta, tenuta insieme da un sogno.

A colpire è soprattutto il montaggio: pur raccontando un altro tempo, il ritmo è moderno, calibrato sulla televisione di oggi. È il modo giusto per mettere in scena quel momento preciso in cui l’Italia del dopoguerra smette di contare le macerie e inizia a contare le doppie. Succede tra le nebbie di Modena, lungo la Via Emilia, davanti al profumo di carta stampata dell’edicola di Corso Duomo dove Olga, nel 1945, alza la saracinesca di quello che diventerà l’archivio sentimentale di intere generazioni. I Panini sono otto fratelli, ma la storia si incide soprattutto sui nomi dei quattro maschi: Giuseppe, Benito, Umberto e Franco Cosimo. Gente concreta, con le mani sporche d’inchiostro e la testa piena di intuizioni che mescolano provincia e ingegno.