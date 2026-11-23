Italia - Germania, “Partita del secolo” ai Mondiali del 1970. Si apre così il primo episodio de La famiglia Panini, la serie andata in onda ieri sera su Rai 1. Sullo schermo scorrono le immagini dei tifosi italiani incollati alla tv quando la Germania firma il 3-3; poi, nei supplementari, arriva il gol decisivo di Rivera e l’Italia intera si riversa nelle piazze. In mezzo a quella festa c’è già Olga Cuoghi Panini - interpretata da Serena Rossi - che racconta la storia al nipote, mentre dall’alto piovono figurine Panini e la folla fa a gara per accaparrarsene il più possibile. Una sequenza iniziale potente, che mette subito in chiaro la portata del racconto.
L'ingegno della provincia
Subito dopo la macchina del tempo torna indietro di venticinque anni, siamo nel 1945 e i bambini giocano con le figurine dei paladini. In pochi minuti la serie restituisce già una fotografia nitida dell’epoca. Nota di merito per Serena Rossi, che si conferma una garanzia e regge bene anche la cadenza modenese; convincente pure Edoardo Pesce nei panni del marito Antonio, pronto a lanciare lo sguardo verso il futuro: “Modena ci aspetta, comincia l’avventura”. Musica e atmosfera restituiscono l’immagine di una famiglia compatta, tenuta insieme da un sogno.
A colpire è soprattutto il montaggio: pur raccontando un altro tempo, il ritmo è moderno, calibrato sulla televisione di oggi. È il modo giusto per mettere in scena quel momento preciso in cui l’Italia del dopoguerra smette di contare le macerie e inizia a contare le doppie. Succede tra le nebbie di Modena, lungo la Via Emilia, davanti al profumo di carta stampata dell’edicola di Corso Duomo dove Olga, nel 1945, alza la saracinesca di quello che diventerà l’archivio sentimentale di intere generazioni. I Panini sono otto fratelli, ma la storia si incide soprattutto sui nomi dei quattro maschi: Giuseppe, Benito, Umberto e Franco Cosimo. Gente concreta, con le mani sporche d’inchiostro e la testa piena di intuizioni che mescolano provincia e ingegno.
Le buste a sorpresa
La morte di Antonio Panini chiude il primo episodio, ma non spezza il gruppo: anzi, stringe ancora di più i membri della famiglia tra di loro. Il secondo episodio entra nel vivo delle difficoltà seguite alla scomparsa del padre e mostra la forza di una madre che non edulcora la realtà, ma la mette davanti ai figli: per tirare avanti dovranno rimboccarsi le maniche tutti insieme.
Da una piccola edicola cominciano a vendere “buste a sorpresa” di prezzi diversi, un’idea che funziona subito. La vera svolta arriva quasi per scommessa nel 1960, quando Giuseppe e Benito tornano da Milano con un lotto invenduto di figurine di fiori delle edizioni Nannina. Le chiudono in bustine bianche, due per volta, e le lanciano a dieci lire: ne vendono tre milioni. L’anno dopo, nel 1961, esce il primo album dei Calciatori, con Bruno Bolchi dell’Inter in copertina, sguardo fiero e colletto alto. È l’inizio di una liturgia laica che trasforma il campo da gioco in un rettangolo di carta gommata.
La serie vince la serata nonostante i problemi di audio
Ma il miracolo dei Panini nasce anche dal bisogno e dalla pluralità di sguardi di una famiglia numerosa rimasta troppo presto senza padre: ognuno porta una sfaccettatura diversa e complementare. Il secondo episodio si chiude con i fratelli intenti a ritagliare le immagini dei calciatori dai giornali, mentre l’icona simbolo di Panini si prende la scena. L’unico neo della serata resta l’audio, penalizzato da un volume che in diversi passaggi ha reso faticosa la comprensione dei dialoghi, come hanno segnalato in molti sui social. Nonostante tutto, i Panini vincono la serata, totalizzando il 23% di share con 3 milioni e 635mila spettatori.