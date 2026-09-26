Le ragioni del disamore, sfumature di luce azzurra

Quando mi sono approcciato a Le ragioni del disamore di Federica Gregoratto, l’ho fatto per due ragioni principali. La prima, quasi scontata, era che, in effetti, almeno a che io avessi memoria, non sono tantissimi i saggi, ma in senso più lato i libri, che trattano della fine dell’amore, anzi, ancora meglio, proprio delle ragioni che giustappunto sottendono il termine di un’esperienza amorosa. La seconda è che questa analisi veniva da una docente di Filosofia morale e politica; quindi, l’esplorazione sarebbe stata condotta attraverso i meccanismi e gli strumenti della filosofia. Avevo altresì molta curiosità di vedere se ci sarebbero stati, come del resto il curriculum di Gregoratto poteva far pensare, anche dei risvolti politici, sociali, financo economici, appunto, in questo suo ragionamento.

Alla fine della lettura, di un libro che mi è piaciuto tantissimo, molto più delle aspettative, mi sono accorto che Le ragioni del disamore è simile anche a un diario intimo e a un taccuino di letture (che l’autrice ha fatto e che io, ancora, non ho tutte completato) più che a un saggio di natura filosofica, pur mantenendone tutte le caratteristiche, le tesi e le qualità.

Il libro ha una struttura molto semplice, con una divisione in sei capitoli che vanno a esplorare diversi ambiti della fine dell’amore, denunciando, diciamo così, sin dalle prime pagine, una certa qual latitanza del discorso filosofico, e soprattutto dell’analisi filosofica, appunto di questo fenomeno; se è vero come è vero che la filosofia, come anche buona parte della psicoanalisi, si è molto interrogata sull’amore, sulla nascita di esso e anche sulle sue derivazioni erotiche, meno è stato studiato in merito alla sua fine. Gregoratto perciò si tira su le maniche della camicia e inizia a esplorare questo confine tra ciò che è stato e ciò che non è più. I capitoli riflettono questa natura avventurosa dell’esperienza di analisi, con titoli come “La rabbia del fantasma” oppure “In esilio dal mondo” o anche “Alla fine (dell’inizio)”, titolo molto bello, per altro.