Come vi sarete forse accorti, negli ultimi tempi è uscito GTA VI e, diciamo così, non è stata la semplice uscita di un videogioco, seppur importante, ma un vero e proprio evento, che ha scosso parecchio sia le coscienze sia i media di tutto il mondo (anche quelli tradizionali). Perciò, quando abbiamo letto che Panini Comics avrebbe portato in Italia American Caper, il fumetto realizzato da Dan Houser — co-fondatore di Rockstar Games e storico direttore creativo di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption — insieme a Lazlow Jones, ci è subito scattata la curiosità. Già, perché Houser, inglese di nascita e naturalizzato americano, è davvero quello che si può definire “il babbo” di GTA sin dai primi videogiochi della serie, e una serie a fumetti ambientata in America con la sua firma ci pareva davvero una ghiotta occasione.

Ecco, leggendo il primo volume, pare proprio che non ci fossimo sbagliati. American Caper è un concentrato di ultra-violenza, satira sociale feroce e disarmante critica nei confronti di quello che fu l’American Way of Life, da non credere ai propri occhi. Tuttavia va fatto subito un distinguo. Questo è un fumetto anche e soprattutto di trama, dove c’è, sin dalle primissime pagine, una grande operazione di occultamento che va a intaccare le vite dei nostri “medi” protagonisti: a tutti gli effetti è una spy-story con una buona dose di insabbiamenti, agenti dell’FBI e false piste. Detto questo, che era importante chiarire, rimane tutto il resto, ovvero un fumetto volutamente esagerato, in cui la scrittura di Houser esplode come “nel peggior GTA”. Il ritratto dell’America che ne esce fuori, e quello delle americane e degli americani, è quanto di più impietoso ci possa essere. Siamo infatti di fronte a un Paese totalmente impazzito, dove la famiglia, le istituzioni e la scuola non rappresentano più nulla e dove l’unica cosa che conta è il profitto, il proprio successo personale o, comunque, l’insuccesso dell’altro.