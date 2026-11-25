Come vi sarete forse accorti, negli ultimi tempi è uscito GTA VI e, diciamo così, non è stata la semplice uscita di un videogioco, seppur importante, ma un vero e proprio evento, che ha scosso parecchio sia le coscienze sia i media di tutto il mondo (anche quelli tradizionali). Perciò, quando abbiamo letto che Panini Comics avrebbe portato in Italia American Caper, il fumetto realizzato da Dan Houser — co-fondatore di Rockstar Games e storico direttore creativo di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption — insieme a Lazlow Jones, ci è subito scattata la curiosità. Già, perché Houser, inglese di nascita e naturalizzato americano, è davvero quello che si può definire “il babbo” di GTA sin dai primi videogiochi della serie, e una serie a fumetti ambientata in America con la sua firma ci pareva davvero una ghiotta occasione.
Ecco, leggendo il primo volume, pare proprio che non ci fossimo sbagliati. American Caper è un concentrato di ultra-violenza, satira sociale feroce e disarmante critica nei confronti di quello che fu l’American Way of Life, da non credere ai propri occhi. Tuttavia va fatto subito un distinguo. Questo è un fumetto anche e soprattutto di trama, dove c’è, sin dalle primissime pagine, una grande operazione di occultamento che va a intaccare le vite dei nostri “medi” protagonisti: a tutti gli effetti è una spy-story con una buona dose di insabbiamenti, agenti dell’FBI e false piste. Detto questo, che era importante chiarire, rimane tutto il resto, ovvero un fumetto volutamente esagerato, in cui la scrittura di Houser esplode come “nel peggior GTA”. Il ritratto dell’America che ne esce fuori, e quello delle americane e degli americani, è quanto di più impietoso ci possa essere. Siamo infatti di fronte a un Paese totalmente impazzito, dove la famiglia, le istituzioni e la scuola non rappresentano più nulla e dove l’unica cosa che conta è il profitto, il proprio successo personale o, comunque, l’insuccesso dell’altro.
Nei protagonisti che si avvicendano nella storia (ambientata a Verona, quindi una citazione (in)diretta a Romeo e Giuletta, nel Wyoming, e disegnata da David Lapham (Stray Bullets) con una grinta e un’attitudine da fumetto indipendente anni Settanta davvero goduriosa) il minimo comune denominatore è una mediocrità di fondo che poi viene espressa, o repressa, in vari modi. Ad esempio il nostro protagonista, William Hamilton, è un grigio avvocato di provincia (e ludopatico) che si arrabatta difendendo loschi imprenditori locali totalmente corrotti e che viene schifato da ogni membro della sua famiglia: dalla moglie Marnie, fissata con le teorie del complotto e ultra-MAGA, al figlio Brian, che si perde nei meandri dei giochi online, fino alla figlia Arabella, che studia all’università a New York e odia tutto quello che è potere, sistema ed establishment. Poi c’è il suo vicino, Orson, mormone, con una famiglia stupenda e una moglie bellissima che lo rispetta, ma anche diversi scheletri nell’armadio che lo porteranno a fare cose indicibili.
Su questo doppio asse ruota poi tutta una serie di personaggi esagerati e caricaturali che però, se avete seguito un minimo le elezioni americane di Mid-Term o visto “mezzo” film o telefilm americano degli ultimi anni, in realtà non vi sembrano tanto campati per aria. Dall’affarista Marty Blowman, fissato con la cura del corpo e la longevità perenne, all’agente dell’FBI tonto che passa le giornate a guardare porno, fino alle cameriere messicane che non sono quello che vogliono far apparire.
Insomma, American Caper Vol. 1: La grande truffa americana è un congegno fumettistico a orologeria che esplode a ogni pagina (specie in quelle finali, in cui il tasso di splatter aumenta sensibilmente) e che vi consigliamo doppiamente se avete amato la serie di GTA e se magari state amando anche questo sesto capitolo. Se l’arte ha davvero un senso, al di là di farci vivere meglio, è anche quello di anticipare la realtà o, ancora meglio, di tradurla per renderla più comprensibile, tattile e digeribile per noi. Questo fumetto rende la pazza America di questi anni super divertente da leggere. Come una giornata di follia e devasto a Leonida in GTA VI.