[VIDEO] Alonso a Sanremo fa da autista a Francesca Michielin ma lei storce il naso: "Andava pianissimo"

La cantante veneta classe 1995, che ad Alonso ha anche dedicato una canzone, è da sempre un'appassionata di Formula 1 e in particolare del pilota spagnolo, che segue dai tempi dei successi con Renault. La Michielin, che in questa edizione del Festival abbiamo visto nella veste di direttore d'orchestra per l'amica Emma, ha anche usufruito di un passaggio da parte di Alonso, che l'ha accompagnata in giro per Sanremo per alcuni appuntamenti prima della serata. Il video, che la cantante ha pubblicato sul suo profilo, è diventato immediatamente virale, tra l'invidia dei tanti appassionati di Formula 1.

Francesca però, in un'intervista video rilasciata alla Stampa, ha poi ironicamente storto il naso sulla guida di Alonso: "Siccome dovevo fare una salita gli ho detto 'Fernando, mi porti tu?' e lui ha detto 'certo'. Però non è stato tanto godibile perché lui non poteva andare veloce e quindi guidava pianissimo, tutto contenuto. Tra l'altro aveva parcheggiato nel posto dei motorini e poi aveva paura di non trovare più la macchina, bellissimo!".