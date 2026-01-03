Altro che Vecna e Mind Flayer: i veri pericoli in Stranger Things sono il coming out di Will e le labbra di Milly Bobby Brown. E non c’entrano le scelte personai ma la storia. Ecco perché

Tutta compresa in se stessa, tutta seriosa, tutta con il mondo che grava sulle spalle.

E più diventava evidente che gli altri componenti del gruppo avevano la stessa importanza di Undici nella lotta contro Vecna, nessuno escluso — persino la combriccola favolosa dei nuovi entrati (su tutti Holly Wheeler e Derek Turnbow, interpretati rispettivamente da Nell Fisher e Jake Connelly) — più Millie Bobby Brown sembrava sentirsi in dovere di restituire al pubblico una Undici avvoltolata sulle labbra soprannaturali e sul sopracciglio perennemente alzato.

Secondo la Brown, tutto questo avrebbe dovuto rappresentare profondità e responsabilità.

In realtà, sembrava Carolina Crescentini nei panni di Corinna Negri (“maledetta ca*na”) in Boris.

Come se Millie Bobby Brown volesse resistere al naturale sviluppo della narrazione, in cui lei non era più il centro assoluto.

L’attrice ha affermato che né le labbrone né la fronte immobile siano frutto di interventi chirurgici filleranti o botoxanti, ma solo l’effetto di famose cremine che usa. Sarà.

Ma non è solo una questione di faccia: è Millie Bobby Brown che ha tradito Undici.

E no, non si tratta di giudicare le scelte private di un’attrice — tantomeno di una che ha conosciuto un successo improvviso in giovanissima età — ma di constatare che Millie Bobby Brown ha voluto veicolare l’immagine di sé cresciuta troppo in fretta, l’immagine di un’attrice che cerca di fuggire dall’adolescenza.

Quando Stranger Things è una serie che non solo parla di adolescenza, ma dell’importanza dell’adolescenza come categoria del pensiero: quella che apre le porte a una fantasia che a volte è più reale del reale, quella che apre le porte della fede.