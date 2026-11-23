L’asse Los Angeles–Chiba City e l’incontro a distanza con William Gibson, come detto chiudono il cerchio e ci restituisce una mappa aggiornata del nostro contemporaneo, dove a essere “cyberpunk” non sono più i visionari underground, ma i padroni del mondo, i proprietari delle Big Tech, che oggi prendono esattamente la forma descritta negli anni ‘80 da Scott e Gibson. È impossibile parlare dell’eredità visiva di Blade Runner senza incrociare il percorso di William Gibson. Nel 1982, mentre stava scrivendo Neuromante, lo scrittore statunitense entrò in un cinema per vedere il film di Scott. Ne uscì dopo venti minuti, sconvolto e quasi tentato di abbandonare il proprio manoscritto: sul grande schermo stava scorrendo esattamente il mondo che lui aveva immaginato nella sua testa. I vicoli piovosi e decadenti di Los Angeles erano lo specchio perfetto di Chiba City, la metropoli giapponese dove il suo protagonista, l’hacker decaduto Case — che nella serie Apple TV avrà il volto di Callum Turner, affiancato dalla letale Molly interpretata da Briana Middleton — si muove tra innesti neurali, megacorporazioni onnipotenti e intelligenze artificiali emergenti. Se Scott e Moebius avevano fornito al cyberpunk la sua pelle visiva e architettonica, Gibson gli diede il sistema nervoso e il lessico. L’uscita quasi simultanea delle serie tratte da Blade Runner e Neuromante permette oggi di osservare queste due opere in dialogo diretto. Da una parte la domanda ontologica sull’anima e sulla memoria degli esseri artificiali; dall’altra la disincantata esplorazione di una coscienza umana che si frammenta e si dissolve nei flussi di dati. Due facce della stessa medaglia: "alta tecnologia e bassa qualità della vita", come recita il motto fondativo del movimento cyberpunk.