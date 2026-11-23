Alla vigilia del debutto di Blade Runner 2099, in arrivo su Prime Video mercoledì 25 novembre, il futuro prossimo della fantascienza televisiva sembra aver ritrovato la sua cifra più autentica: l’asfalto bagnato che rispecchia il neon delle metropoli distopiche. A oltre quarant’anni dal capolavoro cinematografico di Ridley Scott e a nove dal sequel diretto da Denis Villeneuve, la miniserie in otto episodi ideata da Silka Luisa — con lo stesso Scott nelle vesti di produttore esecutivo e un cast guidato da Michelle Yeoh e Hunter Schafer — si prepara a riportarci in una Los Angeles profondamente mutata. Cinquant’anni dopo gli eventi del 2049, i replicanti non sono più soltanto ombre braccate ai margini della società, ma una forza dominante in un ecosistema urbano sempre più fragile, dove la fuggitiva Cora e l’anziana cacciatrice sintetica Olwen devono stringere un’alleanza disperata per sventare una cospirazione capace di far collassare l’intera città (cosa che, a dirla tutta, i veri fan di Blade Runner sperano, più o meno segretamente, con tutto il loro cuore metallico). Ma Blade Runner 2099 non è un evento isolato. A distanza di appena due mesi, il 22 gennaio 2027, Apple TV risponderà con un’altra pietra miliare attesa da decenni: l’adattamento seriale di Neuromante, il romanzo spartiacque di William Gibson. Questa doppia convergenza sugli schermi rappresenta molto più di una semplice operazione nostalgica: è la chiusura di un cerchio culturale che unisce le due metà della stessa mela cibernetica, riportando al centro del dibattito l’estetica e le radici letterarie che hanno plasmato il nostro modo di immaginare il domani. Anzi, il nostro “oggi”. Le metropoli al collasso, oramai in preda a orde di poveri vaganti e il pericolo di una intelligenza artificiale fuori controllo, non sono propriamente fantascienza e sarebbe irrealistico chiamarla semplicemente distopia.
L’architettura del futuro: da Ridley Scott a Moebius, è l’architettura contemporanea. Quando nel 1982 Ridley Scott portò al cinema Blade Runner, non si limitò a dirigere un noir fantascientifico: codificò un linguaggio visivo destinato a diventare maonstream. L’idea di un futuro "usurato", stratificato, dove la tecnologia più avanzata convive con tubature arrugginite, vapore che sale dai tombini e architetture monumentali soffocate da ologrammi pubblicitari, nacque da una precisa contaminazione europea. Il debito più evidente di Scott — oltre che nei confronti del futurista Syd Mead — va ricercato nelle tavole della rivista francese Métal Hurlant e, in particolare, nell’immaginario visionario di Jean Giraud, in arte Moebius. Fu proprio il fumettista francese, insieme all’artista Dan O’Bannon, a firmare nel 1975 il breve racconto a fumetti The Long Tomorrow. In quelle poche pagine, disegnate con il tratto inconfondibile e dettagliatissimo di Moebius, c’era già tutto: l’investigatore privato in impermeabile, le città sviluppate su infiniti livelli verticali, le auto volanti, i bassifondi sovrappopolati e l’ibridazione estetica tra cultura occidentale e suggestioni orientali. Ridley Scott non ne ha mai fatto mistero, arrivando a definire The Long Tomorrow la principale fonte d’ispirazione per l’atmosfera visiva del suo film. Guardando le prime immagini di Blade Runner 2099, girata tra Praga e Barcellona per restituire una stratificazione architettonica densa e materica, si percepisce chiaramente come quella lezione grafica continui a pulsare sotto la superficie: il futuro non è mai una pagina bianca e asettica, ma un palinsesto dove il vecchio non viene mai davvero demolito, bensì inglobato dal nuovo.
L’asse Los Angeles–Chiba City e l’incontro a distanza con William Gibson, come detto chiudono il cerchio e ci restituisce una mappa aggiornata del nostro contemporaneo, dove a essere “cyberpunk” non sono più i visionari underground, ma i padroni del mondo, i proprietari delle Big Tech, che oggi prendono esattamente la forma descritta negli anni ‘80 da Scott e Gibson. È impossibile parlare dell’eredità visiva di Blade Runner senza incrociare il percorso di William Gibson. Nel 1982, mentre stava scrivendo Neuromante, lo scrittore statunitense entrò in un cinema per vedere il film di Scott. Ne uscì dopo venti minuti, sconvolto e quasi tentato di abbandonare il proprio manoscritto: sul grande schermo stava scorrendo esattamente il mondo che lui aveva immaginato nella sua testa. I vicoli piovosi e decadenti di Los Angeles erano lo specchio perfetto di Chiba City, la metropoli giapponese dove il suo protagonista, l’hacker decaduto Case — che nella serie Apple TV avrà il volto di Callum Turner, affiancato dalla letale Molly interpretata da Briana Middleton — si muove tra innesti neurali, megacorporazioni onnipotenti e intelligenze artificiali emergenti. Se Scott e Moebius avevano fornito al cyberpunk la sua pelle visiva e architettonica, Gibson gli diede il sistema nervoso e il lessico. L’uscita quasi simultanea delle serie tratte da Blade Runner e Neuromante permette oggi di osservare queste due opere in dialogo diretto. Da una parte la domanda ontologica sull’anima e sulla memoria degli esseri artificiali; dall’altra la disincantata esplorazione di una coscienza umana che si frammenta e si dissolve nei flussi di dati. Due facce della stessa medaglia: "alta tecnologia e bassa qualità della vita", come recita il motto fondativo del movimento cyberpunk.
Sebbene il punto di partenza narrativo di Blade Runner resti il celebre romanzo di Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche? (1968), l’universo che rivive nelle nuove produzioni televisive affonda le proprie radici in una genealogia letteraria molto più ampia, popolata da autori che hanno preparato il terreno alla rivoluzione cyberpunk degli anni Ottanta. Prima ancora di Dick, negli anni Cinquanta, Alfred Bester aveva già anticipato molte delle ossessioni del genere con romanzi come L’uomo disintegrato e soprattutto Destinazione stelle (The Stars My Destination), un’opera febbrile dominata da megacorporazioni spietate, modificazioni corporee, tatuaggi reattivi e antieroi mossi da una rabbia visceralmente urbana. Sulla stessa linea di rottura si collocano gli autori della New Wave britannica e americana degli anni Sessanta e Settanta. J.G. Ballard, con la sua trilogia urbana (Il condominio, Crash, L’isola di cemento), spostò lo sguardo della fantascienza dallo spazio esterno allo "spazio interiore", trasformando le metropoli moderne in paesaggi psicologici alienanti e claustrofobici. Non meno decisivo fu John Brunner, che nel 1968 — lo stesso anno del romanzo di Dick — pubblicò Tutti a Zanzibar, un affresco monumentale e frammentato su un mondo sovrappopolato, dominato dai media, dall’inquinamento e da supercomputer, adottando una tecnica narrativa a collage (il cut-up) che avrebbe influenzato profondamente la prosa sincopata di Gibson. Accanto a lui, Samuel R. Delany con Nova (1968) introdusse l’idea di individui collegati direttamente alle macchine tramite innesti fisici, anticipando i "jack" neurali dei cowboy della consolle. Infine, per comprendere la svolta più strettamente cyberpunk, è doveroso ricordare Bruce Sterling, ideologo del movimento e curatore della fondamentale antologia Mirrorshades (1986), e Pat Cadigan, spesso definita la "regina del cyberpunk", che nei suoi romanzi ha indagato con lucidità chirurgica il rapporto tra identità, memoria sintetica e realtà virtuale. Oggi, mentre il mondo reale sembra rincorrere a velocità vertiginosa le distopie scritte quarant’anni fa — tra intelligenze artificiali generative, crisi climatica e potere concentrato nelle mani di colossi tecnologici — il ritorno di Blade Runner e l’approdo televisivo di Neuromante suonano come un necessario ritorno alle origini. Non per cercare facili risposte, ma per riscoprire la potenza di un immaginario nato dalla matita di Moebius, dalla cinepresa di Ridley Scott e dalla penna di visionari che avevano già capito che il futuro, prima ancora di essere una questione di macchine, resta un enigma profondamente umano. Anticipato nel 1929 da Karel Čapek e dal suo R.U.R., il primo testo in cui “replicanti” dotati di intelligenza artificiale “generativa” si ribellano agli umani.