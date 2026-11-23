Il primo pentito scovato da De Gennaro, come accennavamo fu proprio Tommaso Buscetta, che già nel 1984, davanti a Giovanni Falcone, aveva fatto il nome di Contrada riferendo delle presunte soffiate del poliziotto al boss Rosario Riccobono. Una storia quantomeno ambigua, perché Riccobono era considerato da alcuni un confidente della polizia, tanto da essere soprannominato “lo sbirro”, proprio come De Gennaro in seguito. E proprio De Gennaro, secondo il racconto del magistrato Leonardo Guarnotta, avrebbe sollecitato Buscetta a chiarire meglio quei rapporti. Senza ottenere granché. Bisognerà aspettare il 1992 perché le dichiarazioni del pentito assumano un certo peso, andando ad aggiungersi a quelle di Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese e Rosario Spatola. Tutti convinti, in un modo o nell’altro, che Contrada avesse protetto cosa nostra. Peccato che buona parte dei loro racconti provenisse da confidenze di mafiosi morti da anni, impossibilitati a confermare o smentire alcunché. Circostanza che la difesa utilizzerà per contestarne l’attendibilità, senza però convincere tutti i giudici. Nel 1996 Contrada viene condannato a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa, nel 2001 viene assolto perché il fatto non sussiste, nel 2002 la Cassazione annulla l’assoluzione, nel 2006 viene nuovamente condannato e nel 2007 la sentenza diventa definitiva. Nel 2015 la Corte europea dei diritti dell’uomo stabilisce che, all’epoca dei fatti contestati, il concorso esterno non fosse una figura di reato sufficientemente chiara e prevedibile. Nel 2017 la Cassazione dichiara la condanna ineseguibile, mentre nel 2023 viene confermata una riparazione di 285mila euro per la detenzione subita dopo la condanna definitiva. E mentre lui attraversava quel calvario, De Gennaro, passato dal Nucleo centrale anticrimine al Servizio centrale operativo e poi ai vertici della Dia, proseguiva la propria scalata fino a diventare capo della Polizia nel 2000. Contrada raccontò di essere stato fermato proprio quando, grazie a una fonte riservata e a un gruppo misto tra Criminalpol e Sisde, riteneva di essere vicino alla cattura di Bernardo Provenzano. Il gruppo sarebbe stato sciolto, secondo il suo racconto, e poco dopo sarebbe arrivato l’arresto. Una coincidenza? Per Contrada no, ma non è mai stato dimostrato.