“Ho 83 anni, continuo ad essere un uomo delle istituzioni, non voglio accusare nessuno per fatti del passato o del presente. Qualcuno, poi, farà i conti con la propria coscienza”. Raccontava Bruno Contrada, l’ex capo dei servizi segreti civili in Sicilia, noto come Sisde, a Repubblica nel 2015 dopo 23 anni di tritacarne giudiziario, a denti stretti. Parole che si lasciano dietro il gelo se rilette alla luce del presunto suicidio de “lo Squalo”, Gianni De Gennaro. Per il giornalista Lino Jannuzzi fu Contrada a individuare per primo Tommaso Buscetta in Brasile, ma l’allora capo della Dia, Gianni De Gennaro, glielo soffiò sotto il naso, prendendo il controllo dell’operazione della Squadra Mobile di Palermo e riportandolo in Italia il 14 luglio del 1984 su di un Boeing 747. Lo stesso Buscetta che oltre a svelare i segreti dei corleonesi a Giovanni Falcone, gettò il primo fango, poi più volte ritrattato, verso Bruno Contrada. “Tutti i miei guai sono iniziati nel 1992, quando ricevetti l’incarico dal direttore del Sisde di riorganizzare il servizio segreto civile per contrastare il pericolo dell’eversione mafiosa (…) La direzione investigativa antimafia non gradiva assolutamente. All’epoca, era diretta dal generale Tavormina, il suo vice operativo era Gianni De Gennaro, che aveva un grado inferiore al mio. Ci muovevamo su strade parallele”. Due vite parallele quelle di Contrada e De Gennaro. Il secondo ritrovato con una pallottola in testa sabato scorso, indagato dalla Procura di Caltanissetta nell’inchiesta sull’agenda rossa di Paolo Borsellino. Il primo è morto da uomo libero dopo 34 anni di tritacarne giudiziario all’ombra del successo del secondo, la cui tragica fine non è comprensibile senza conoscere la prima. Quella che tutti, meno che i famigliari si sono dimenticati.
Non stupisce che in questi giorni Guido Contrada, il figlio, sia stato di poche parole con l’Ansa. “Mio padre ha lottato fino alla fine consapevole della sua innocenza” la risposta amara alla richiesta di un paragone tra la vicenda giudiziaria di suo padre e quella di Gianni De Gennaro. Alla vigilia di Natale del 1992, infatti, il Gip Sergio La Commare ordinava l’arresto dell’allora vicecapo reparto del Sisde Contrada nell’inchiesta della procura partita dalle dichiarazioni di un falso pentito, Gaspare Mutolo. L’accusa era quella di concorso esterna in associazione mafiosa. “L’auspicio è che il pentito si penta di quello che ha detto”, continua il figlio all’Ansa, avvocato civilista. Perché quel Natale del 1992 fu il principio del declino di Contrada, sbattuto dietro le sbarre del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, e dell’ascesa di De Gennaro. “Avevo pronta la pistola con il colpo in canna - racconta Lino Jannuzzi – poi ho guardato la fotografia di mio figlio con la divisa della divisa e non mi sono sparato. Morirò qui dentro, è come se fossi già morto”. Per Iannuzzi, il più famoso poliziotto di Palermo, spietato cacciatore di mafiosi incaricato dal governo di riformare il Sisde in chiave antimafia, entrò in contrasto con la neonata Dia, voluta insieme da Luciano Violante e De Gennaro come svincolata dai servizi segreti e dalla stessa direzione generale della polizia e dal governo. Il Presidente Francesco Cossiga la definì “la nostra ‘polizia politica’, ovvero la nostra Ovra, la nostra Gestapo, il nostro Kgb”. Parole pesantissime quelle dell’ex presidente raccolte da Iannuzzi in un pezzo intitolato “i due poliziotti”.
Il primo pentito scovato da De Gennaro, come accennavamo fu proprio Tommaso Buscetta, che già nel 1984, davanti a Giovanni Falcone, aveva fatto il nome di Contrada riferendo delle presunte soffiate del poliziotto al boss Rosario Riccobono. Una storia quantomeno ambigua, perché Riccobono era considerato da alcuni un confidente della polizia, tanto da essere soprannominato “lo sbirro”, proprio come De Gennaro in seguito. E proprio De Gennaro, secondo il racconto del magistrato Leonardo Guarnotta, avrebbe sollecitato Buscetta a chiarire meglio quei rapporti. Senza ottenere granché. Bisognerà aspettare il 1992 perché le dichiarazioni del pentito assumano un certo peso, andando ad aggiungersi a quelle di Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese e Rosario Spatola. Tutti convinti, in un modo o nell’altro, che Contrada avesse protetto cosa nostra. Peccato che buona parte dei loro racconti provenisse da confidenze di mafiosi morti da anni, impossibilitati a confermare o smentire alcunché. Circostanza che la difesa utilizzerà per contestarne l’attendibilità, senza però convincere tutti i giudici. Nel 1996 Contrada viene condannato a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa, nel 2001 viene assolto perché il fatto non sussiste, nel 2002 la Cassazione annulla l’assoluzione, nel 2006 viene nuovamente condannato e nel 2007 la sentenza diventa definitiva. Nel 2015 la Corte europea dei diritti dell’uomo stabilisce che, all’epoca dei fatti contestati, il concorso esterno non fosse una figura di reato sufficientemente chiara e prevedibile. Nel 2017 la Cassazione dichiara la condanna ineseguibile, mentre nel 2023 viene confermata una riparazione di 285mila euro per la detenzione subita dopo la condanna definitiva. E mentre lui attraversava quel calvario, De Gennaro, passato dal Nucleo centrale anticrimine al Servizio centrale operativo e poi ai vertici della Dia, proseguiva la propria scalata fino a diventare capo della Polizia nel 2000. Contrada raccontò di essere stato fermato proprio quando, grazie a una fonte riservata e a un gruppo misto tra Criminalpol e Sisde, riteneva di essere vicino alla cattura di Bernardo Provenzano. Il gruppo sarebbe stato sciolto, secondo il suo racconto, e poco dopo sarebbe arrivato l’arresto. Una coincidenza? Per Contrada no, ma non è mai stato dimostrato.
Nel luglio del 1992, però, dopo l’assassinio di Paolo Borsellino, il procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra si rivolse proprio al Sisde di Contrada per ottenere collaborazione nelle indagini sulla strage di via D’Amelio. Da quella collaborazione arriverà anche un’informativa su Vincenzo Scarantino, il falso pentito attorno al quale sarà costruito uno dei più vergognosi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Il gruppo investigativo Falcone-Borsellino era diretto all’epoca da Arnaldo La Barbera, oggi indagato nell’inchiesta di Caltanissetta. Nel 1989 La Barbera era colui che aveva arrestato Totuccio Contorno, tornato clandestinamente dagli Stati Uniti e che regolarmente si sentiva al telefono con l’allora capo del Nucleo Anticrimine della Criminalpol, Gianni De Gennaro. Attorno alla vicenda si attorcigliò il caso del Corvo di Palermo, lettere anonime che accusavano i Falcone, De Gennaro e La Barbera di aver utilizzato Contorno come killer di corleonesi protetto dallo Stato. Trentacinque anni dopo, la Procura di Caltanissetta indaga proprio su quella storia, contestando a De Gennaro, che però venerdì scorso si è sparato, presunte pressioni su Contorno affinché non rispondesse ai magistrati impegnati nelle nuove indagini sui depistaggi. Accuse che l’ex capo della Polizia respingeva e per le quali la giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari. Oggi la Procura di Grosseto indaga per istigazione al suicidio, mentre anche l’antimafia di Firenze conduce accertamenti. Ora l’inchiesta, dato che De Gennaro è morto, secondo i difensori degli accusati, potrebbe spostarsi a Roma per competenza territoriale a proposito dei fatti contestati agli altri indagati. A Firenze si è aperto un fascicolo derivante da quello dei processi sulle stragi e in Italia è iniziato il tifo della politica che immediatamente ha accusato i pm di Caltanissetta coordinati da Salvatore De Luca di essere i responsabili morali della morte di De Gennaro, paragonato a Raul Gardini. Si è appena aperto un buco nero che ci sta risucchiando tutti, ancora una volta, in un incubo ad occhi aperti dalla quale l’Italia non si è mai svegliata davvero. E nessuno se ne è accorto. Come quasi nessuno, si è accorto il 12 marzo scorso che Bruno Contrada era morto all’ombra di Gianni De Gennaro. Ora che lui non c’è più, prepariamoci per il terremoto, quello vero.