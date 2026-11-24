Ridurre la vicenda di Parastoo Ahmadi a una semplice violazione del codice di abbigliamento sarebbe un errore. Come sottolineato dal direttore dell'Ihrngo, Mahmood Amiry-Moghaddam, sebbene la scelta di cantare a capo scoperto abbia avuto un peso determinante nella sentenza, il vero nodo è politico e culturale. In Iran, alle donne è vietato cantare da soliste davanti a un pubblico misto o maschile. Esibirsi pubblicamente, registrare quel video in un luogo simbolo vicino a Qom e diffonderlo nel mondo ha rappresentato per Teheran una sfida diretta all'autorità religiosa e al controllo capillare sui corpi e sulle voci femminili. La frusta, ancora una volta, viene usata dal potere come strumento di terrore per zittire chi dimostra che un altro Iran, fatto di arte, bellezza e autodeterminazione, esiste già.