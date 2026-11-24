Settantiquattro frustate. Se pensate che questo sia l’incipit di un racconto medievale, vi sbagliate. Si tratta della cronaca brutale di quanto accade oggi nella Repubblica Islamica dell’Iran quando una donna decide di usare la propria arte come atto di libertà. A pagare questo prezzo altissimo sulla propria pelle è Parastoo Ahmadi, cantante iraniana colpevole, agli occhi del regime, di essersi esibita senza l’obbligatorio hijab.
La sentenza, confermata dall’avvocato difensore Mostafa Nili e dall’organizzazione Iran Human Rights (Ihrngo), è stata eseguita senza sconti presso l'Unità per l'Esecuzione delle Sentenze della Procura di Qom. Un luogo tutt'altro che casuale: Qom è la città santa sciita, sede dei più potenti seminari islamici e roccaforte indiscussa dell'integralismo religioso iraniano. Colpire lì significa lanciare un monito feroce all'intero Paese.
L'esibizione che ha sfidato gli Ayatollah
Tutto nasce dal Caravanserai Concert, un'esibizione registrata nel dicembre del 2024 nella cornice suggestiva e storica del caravanserraglio di Deir-e Gachin, proprio a due passi da Qom, e poi diffusa online. Un concerto particolare, senza pubblico presente in sala, pensato per arrivare ovunque attraverso la rete. In quelle immagini, diventate immediatamente virali e simboliche, Parastoo Ahmadi canta accompagnata da una band di soli uomini. Indossa un elegante abito nero lungo, smanicato, e lascia i capelli sciolti, completamente scoperti. Nessun velo e nessuna sottomissione estetica alle regole imposte dal 1979. Solo musica e una performance impreziosita da una presenza scenica che buca lo schermo. Ma il regime non perdona neanche la bellezza.
Punizione collettiva
Per il regime teocratico, la libertà è contagiosa e va stroncata alla radice, colpendo chiunque la renda possibile per dare “il giusto esempio” agli altri. La giustizia iraniana non si è accontentata di punire l'artista, ma ha applicato una vera e propria punizione esemplare sull'intero gruppo di lavoro. Identica condanna - 74 frustate a testa - è stata infatti eseguita nei confronti dell'organizzatore dell'evento, Mohsen Lashkari, e dei tre musicisti che l'hanno accompagnata: Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amir-Ali Pirnia. Un messaggio chiaro a tutto il mondo dello spettacolo e della cultura iraniana: chi collabora con chi sfida le regole, finisce sotto la stessa frusta.
Non è la prima volta
Quello di Parastoo Ahmadi non è purtroppo un caso isolato, ma l'ultimo capitolo di una sistematica campagna di terrore contro chiunque sfidi l'imposizione del velo. Nel marzo del 2025, la stessa identica pena - 74 frustate - era stata eseguita nei confronti del noto cantante iraniano Mehdi Yarrahi, colpevole di aver inciso una canzone di protesta in cui invitava le donne a togliersi l'hijab. Ancora prima, nel gennaio del 2024, aveva fatto il giro del mondo la vicenda dell'attivista Roya Heshmati, frustata 74 volte a Teheran per aver pubblicato una foto sui social a capo scoperto. In quell'occasione, Heshmati entrò nella stanza della tortura rifiutandosi ancora una volta di indossare il velo e recitando sottovoce lo slogan “Donna, Vita, Libertà” sotto i colpi del boia. Una ferocia istituzionalizzata che colpisce artisti e semplici cittadini per piegare ogni forma di dissenso.
Non solo una questione di velo
Ridurre la vicenda di Parastoo Ahmadi a una semplice violazione del codice di abbigliamento sarebbe un errore. Come sottolineato dal direttore dell'Ihrngo, Mahmood Amiry-Moghaddam, sebbene la scelta di cantare a capo scoperto abbia avuto un peso determinante nella sentenza, il vero nodo è politico e culturale. In Iran, alle donne è vietato cantare da soliste davanti a un pubblico misto o maschile. Esibirsi pubblicamente, registrare quel video in un luogo simbolo vicino a Qom e diffonderlo nel mondo ha rappresentato per Teheran una sfida diretta all'autorità religiosa e al controllo capillare sui corpi e sulle voci femminili. La frusta, ancora una volta, viene usata dal potere come strumento di terrore per zittire chi dimostra che un altro Iran, fatto di arte, bellezza e autodeterminazione, esiste già.
Chiamiamole con il loro nome: non sono “sanzioni religiose”, è tortura di Stato inflitta da un manipolo di fanatici terrorizzati da una donna con un microfono. Se per difendere la propria morale serve frustare a sangue una cantante e quattro musicisti, significa che quella morale non vale nulla. Teheran crede di aver dato una lezione esemplare, in realtà ha solo certificato, per l'ennesima volta, la propria miseria umana. Possono pure consumare le fruste su Parastoo e sui suoi musicisti, ma quella canzone è già uscita dai confini dell'Iran. E contro la libertà, gli Ayatollah hanno già perso.