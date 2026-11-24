Ma questa non è l'unica novità che riguarda l'ex muratore di Mapello perché Salvagni, insieme al collega Paolo Camporini che lo affianca nella difesa di Bossetti, ha dichiarato che non intende arrendersi all'ultimo diniego dell'istanza di revisione del processo in quanto, a detta dei due legali, sarebbero emerse diverse anomalie nei reperti analizzati dai Ris e nell'individuazione del profilo genetico del loro assistito sugli indumenti della vittima. Primo fra tutti un pelo mai analizzato che sarebbe stato rinvenuto dai legali e dal loro consulente Marzio Capra in una delle provette contenenti le unghie della povera Yara anche se l'elemento più interessante è costituito da una foto. La difesa di Bossetti analizzando nuovamente i reperti ricavati dagli indumenti della vittima avrebbe notato che un frammento degli slip fotografato e catalogato come traccia 31-G20, proprio quello da cui sarebbe stato isolato il dna di Ignoto 1 riconducibile a Bossetti, indica nei metadati che la foto è stata scattata alle 10.59 del 3 maggio 2011, un orario che sarebbe incompatibile con il verbale di laboratorio che fissa l'analisi del reperto e la corsa elettroforetica che fornisce il risultato del dna di Bossetti alle 9.17. Dato che secondo i protocolli forensi per poter estrapolare il dna il frammento di slip viene immerso in un reagente che ne provoca la distruzione, come è possibile che un'ora e quarantadue minuti dopo il reperto fosse ancora integro tanto da essere fotografato? Inoltre alle 14.25 viene fotografato il risultato dell'obt test che serve a stabilire la presenza di sangue che, secondo lo stesso protocollo dei Ris, deve necessariamente avvenire prima dell'analisi del dna. Quindi se il frammento 31-G20 è stato fotografato alle 10.59, quale altro reperto è stato dissolto nella soluzione chimica che alle 9.17 ha restituito il profilo genetico di Ignoto 1? E' possibile che il profilo che ha inchiodato Bossetti provenisse da un altro reperto? Può essersi trattato di una contaminazione? Contaminazione, un termine che negli ultimi tempi ricorre molto spesso nella narrazione di vicende che hanno segnato la storia della cronaca del nostro Paese lasciando più di qualche dubbio nell'opinione pubblica e spingendo la difesa di soggetti condannati in via definitiva a tentare ogni strada utile per stabilire una versione diversa da quella emersa in sede processuale ma comunque degna di essere presa in considerazione qualora emergano nuovi elementi. E gli avvocati di Massimo Bossetti sembrano realmente intenzionati a non lasciare nulla di intentato.