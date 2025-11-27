Gli scrittori sono i veri hacker del futuro: un’IA è stata violata usando il linguaggio, non i codici

I modelli di intelligenza artificiale non funzionano come una calcolatrice. Funzionano interpretando istruzioni linguistiche, spesso con un margine di incertezza. Un avverbio può cambiare un comportamento. Una negazione mal posta può aprire un varco. Un comando formulato con precisione può chiudere una vulnerabilità. La frontiera della sicurezza informatica si sposta dal codice alla frase.

L’episodio descritto da Rampini è una conferma: una parte dell’azione ostile è avvenuta tramite testo. Il sistema ha reagito a ciò che è stato scritto. Questo porta a una conseguenza chiara: chi scrive diventa un attore centrale nel controllo delle macchine avanzate. Non per un ruolo artistico, ma per un ruolo operativo.

La retorica sulla fine della scrittura non solo è infondata ma si è del tutto ribaltata. Gli strumenti cambiano, ma la competenza di base rimane decisiva. Le parole influiscono sul comportamento dei sistemi digitali. Possono orientarli, deviarli, limitarli o amplificarli. È una dinamica verificabile e già attiva. Quando si diceva che non è l’ia ad essere importanti, ma la gestione dei prompt, avevano ragione.

È probabile che la figura professionale del futuro non sia il programmatore puro, ma chi è capace di intervenire sul linguaggio in modo rigoroso. Chi sa come funziona un testo in tutte le sue parti. Chi conosce gli effetti concreti di una formulazione. In altre parole: chi scrive. Ma anche la figura dell’hacker sarà dello stesso genere. Ci sarà chi crede nel “sistema” e lo difenderà e chi invece, con le armi della scrittura, lo combatterà. La faccenda è esaltante. Il mondo letterario dei cowboy della console di William Gibson e il mondo tecnologico in cui si muovevano si sono fusi, da un giorno all’altro, in un “con-testo” unico, immaginifico, creativo ed entusiasmante. Creare “frasi” efficienti non è un “capitale” che non richiede investimento: o sei in grado di farlo o non lo sei, e se sei in grado di farlo, quelle frasi, le puoi scrivere su una pagina di carta con una penna biro e poi darle a qualcuno che le ricopierà su una tastiera.

Il passaggio in corso non è verso un mondo più tecnico, ma verso un mondo in cui il linguaggio diventa infrastruttura critica. Sono gli scrittori i veri padroni del mondo di domani. O forse i suoi hacker.

Chi controlla le parole controlla la macchina.

