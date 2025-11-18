Oggi Cloudflare down e Internet che non funziona, ma ieri il suo direttore aveva venduto le sue azioni per 3,1 milioni. Sapeva qualcosa? C'entra Putin?

Cloudflare down e mezza internet si blocca. Ma ieri, proprio il suo direttore, Carl Ledbetter, aveva venduto 15.300 azioni ordinarie di classe A per circa 3,1 milioni di euro. Coincidenza? Per chi non è addetto ai lavori: Cloudflare, tra le altre cose, è un’azienda che attraverso i propri servizi internet protegge e accelera i siti web. Che proprio lei sia andata down fa riflettere. Al momento è down anche X ex Twitter di Elon Musk.

Ancora di più fa riflettere che Ledbetter non sia stato il primo “interno” (o “insider”) a vendere azioni della Cloudflare. Diversi dirigenti hanno infatti ceduto titoli recentemente: Thomas Seifert, CFO, ha venduto azioni per 2,28 milioni di euro; Douglas Kramer, Chief Legal Officer, ha ceduto azioni per 766.000 dollari; il direttore Mark Hawkins ha venduto 1.000 azioni per un controvalore di 254.000 dollari.

Certo, la vendita di Carl Ledbetter è la più clamorosa. L’operazione è stata conclusa il 17 novembre, e ne hanno dato notizia i maggiori media finanziari intorno alla mezzanotte di oggi (ora italiana). Che, dopo qualche ora, Cloudflare crolli lasciando a piedi mezzo mondo web fa porre qualche domanda.

Quello che è sicuro è che Carl Ledbetter ha “occhio finanziario” e ha venduto nel momento giusto. Se si possono avere sospetti di insider trading, non sta a noi dirlo.

Anche perché la vera domanda è un’altra: è stato un problema tecnico?