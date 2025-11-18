L’olio d’oliva buttato in testa è il simbolo dell’Italia che si dimentica i contadini. Perché la protesta social dell’agricoltore Francesco Balsamo merita di essere raccontata

Francesco Balsamo, cosa volevi raccontare con quel video?

È stato un gesto estremo, esasperato, per il quale ho avuto tanti elogi ma anche critiche. L'agricoltura ormai è il settore che interessa meno a chiunque. Qualcuno ha parlato delle colpe di questo governo, ma la questione è più profonda. È un problema culturale perché non può essere dato per scontato che gli agricoltori debbano svendere il loro prodotto. Sono tantissimi quelli che mi dicono che 14 euro per una bottiglia di un litro d’olio sono troppi, che le famiglie non arrivano a fine mese. Ma io, ci tengo a dirlo, fornisco soprattutto famiglie.

Quindi cosa vuoi dire?

Le priorità sono cambiate, in passato il primo pensiero era a mettersi in casa dei prodotti buoni. Gli stessi soldi ora vengono spesi in altre cose, anche meno sane. Ho anche parlato dello Spritz, che magari ti costa sei euro. Ma non perché io sia contrario ai locali che lo vendono, conosco molta gente che ci lavora. Il problema è che della qualità del cibo importa poco. Molta gente cucina poco a casa, quindi dell'olio buono non se ne fa niente. Per questo dico che è una questione culturale.

A chi dice che costa troppo cosa rispondi?

Io lo dico sempre: fatemi delle domande, chiedetemi di che olio parliamo, il tipo di estrazione, dei polifenoli. Il prezzo che faccio non è inventato, ci sono delle ragioni precise che mi portano a stabilirlo. Una cosa sbagliatissima, su cui farò un video a breve, è l’associazione tra il prezzo e la quantità di raccolto.

Cosa intendi?

Che per un agricoltore ci sono spese che non dipendono da quanto raccogli, ma che sono fisse. L'irrigazione, banalmente, la fai prima del raccolto, e la spesa c’è sempre, sia che tu raccolga 10 o 100mila chili. Qualche volta capita che in paese, per scherzare, mi dicano che l’olio buono lo trovano a 9 euro, meno dei miei 14. Allora io vado sul tecnico e domando: ma quanti polifenoli aveva? E l’indice Delta K (il parametro dello stato di ossidazione, ndr)? È inutile parlare di costi se non teniamo presenti questi fattori. Dobbiamo fare informazione, altrimenti non abbiamo una base su cui giudicare.

Qual è stato l’atteggiamento nei confronti degli agricoltori che negli ultimi tempi ti ha fatto più riflettere?

La Sicilia nasce come regione agricola, ora però molti stanno vendendo le terre e altre versano in stato di abbandono. I costi di produzione sono molto elevati. Questo, in parte, è dovuto anche a scelte politiche e accordi commerciali: con i mandarini, le arance e i limoni che arrivano dal Sudamerica è una battaglia persa. Io al tempo non feci parte di quei famosi scioperi (la rivolta dei trattori, ndr), ma capivo il punto della questione. Il fatto è che quei prodotti vengono acquistati nei supermercati, non restano invenduti, quindi è normale che gli accordi proseguano. Si deve ritornare ad acquistare dai contadini, perché quei prodotti li facciamo anche noi, e di qualità. Alla fine il consumatore finale, preso da mille cose e dai bisogni che cambiano, sceglie quello che trova al supermercato. Non voglio dare lezioni a nessuno, ma servirebbe fare un po' di ordine nella lista delle priorità.