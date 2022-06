Legalizzazione della marijuana, il consigliere che si è fatto una canna davanti al Comune: “Contrasta la mafia e crea lavoro”. E sui politici contro: “Fatevi un giro a Montecitorio...”

In questi ultimi 10 anni di Governo (più tendente a sinistra) non c’è stato ostruzionismo nei confronti di queste tematiche?

Diciamo che la sinistra ha sposato sempre le tematiche sociali in ritardo rispetto ai tempi. Poi veniamo da un governo prima giallo-verde, poi giallo-rosso, ma il tema principale è che i numeri per approvare questa legge ci sarebbero, e lo strumento deve essere quello referendario.

Il parlamentare Riccardo Magi (Europa +) ha sposato l’idea, piuttosto diffusa, che portare al tavolo altri referendum da votare avrebbe incrementato l’affluenza al voto. Secondo lei, perché la destra continua a fare orecchie da mercante su questo? Se un cane poliziotto passasse dai corridoi di Montecitorio impazzirebbe.

Sta dicendo che a Montecitorio gira molta droga?

No, non dico nulla, ma secondo me impazzirebbe. Ciò che non capisce la classe politica di centro destra è che anche i propri elettori vorrebbero la legalizzazione della marijuana, perché la sera magari tornati da lavoro si siedono sul divano e si fumano un cannone in tranquillità, come fosse un bicchiere di vino.

E tra gli elettori della destra più radicale?

Ma magari solo marijuana, in quegli ambienti gira ben di peggio.

Ma ovunque gira, indipendentemente dall’ideale politico.

Infatti è quello che dico io. Aggiungo che noi stiamo parlando in questo caso di legalizzare una droga leggera, ma in realtà un ragionamento su altre droghe più pesanti, il cui consumo non è certo una novità, andrebbe fatto. Il punto è questo: c’è solo una grande azienda che beneficia in questo momento del business delle droghe leggere, e questa azienda si chiama “mafia”. Vogliamo sottrarre quei 7 miliardi all’anno alla criminalità organizzata? Allora legalizziamo le droghe leggere.