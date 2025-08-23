Anna Oxa, (s)concerto in piazza a Barcellona Pozzo di Gotto: battesimi (?) dal palco, fan in rivolta social e furti di collanine! Ma cos'è successo davvero?

(S)concerto in piazza. Nella serata di Ferragosto, l'autoproclamatasi 'artigiana della voce' Anna Oxa si è esibita a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Dai suoi stessi canali social apprendiamo che si sia trattato di una data storica, epocale, di fronte a un pubblico in devota estasi mistica, con fiumane di persone arrivate nella piazza delle ancore Calderà da tutta la Sicilia, anzi, dall'Italia intera! Per un evento a ingresso gratuito che l'ha vista assoluta protagonista sul palco, un po' come Fedez alla oramai famigerata Festa dello Stocco. Ma, è bene chiarirlo, senza autotune. Non si contano le presenze, nel senso che alcuni siti locali parlano di 5000 astanti in fibrillazione, altri raddoppiano a 10mila. L'account Instagram della nostra parla di "piazza esplosa e di B&B sold out", "di una serata da pelle d'oca, di quelle che si raccontano negli anni", "l'apparizione dell'artista è stata un boato nella pancia" per tutti quanti. Un successone! Un successone che si innesta all'interno di un tour estivo con prevalenza di date aggratis e tutte en plein air, in svariate e remote province nazionali. Oltre alla auto-recensione di Oxarte, però, proliferano su TikTok video dell'evento, accompagnati da commenti oltremodo critici se non proprio indignati: "Ha rovinato tutte le canzoni!", "Non ha più voce!", "Che peccato vederla così!". Saranno i soliti invidiosi dell'altrui talento? Chissà. Possiamo solo mostrarvi quanto accaduto, aggiungendo fin da qui che il mistico concerto si tinge pure di giallo: qualche manigoldo si sarebbe intascato 'collanine e regali' che i fan avrebbero voluto donare alla cantante. 'Chi ha incastrato Anna Oxa?' C'è confusione 'che cresce in me'...
Schegge impazzite postano sui social reel senza copyright OXARTE al mero scopo di condividere l'esperienza del concerto sui social. Possiamo vedere e ascoltare, dunque, l'artista cambiare la melodia di ogni sua hit di successo, di fatto impedendo ai presenti di cantare insieme a lei. Ampiamente di bianco vestita, a farle compagnia in scena, oltre a una banda di validi musicisti, 'artigiani della musica' pure loro, non v'è dubbio, un pentolone che rimanda più a qualche incantesimo con implicazione di code di rospo che a un vero e proprio 'rito' musicale? Cosa sta succedendo? Anna Oxa se ne lava le mani à la Ponzio Pilato? Forse no, tra i commenti social, c'è chi si azzarda a presumere che l'artista si stia misticamente preparando per celebrare il battesimo a tutti i presenti, come 'after show'.
Non è la prima volta che Oxa crea (s)concerto. Dalle 'date' precedenti, infatti, emergono sempre su TikTok video bizzarri delle sue performance in scena sui palchi delle piazze italiane. Sempre in Sicilia, non è chiarissimo se nel corso del medesimo shock-show, eccola utilizzare il magico 'strumento' che è e sempre sarà la sua possente voce. In un segmento dello spettacolo al sapor di western che ha diviso l'opinione social tra chi ammira la coraggiosa esibizione di OXARTE e chi, invece, le consiglia gentilmente di ritirarsi a 'Villa Arzilla' (insieme ad altre vecchie glorie della musica nostrana). C'è qualche cosa di lynchano in tutto ciò, mancherebbe giusto il nano della celebre Loggia...
Lo sconcerto a Barcellona Pozzo di Gotto, in ogni caso, si chiude tingendosi di giallo: stando a un nuovo annuncio ufficiale della stessa cantante via Instagram, qualcuno tra il pubblico presente si sarebbe fregato "collanine e oggetti personali" che una certa Viola avrebbe voluto destinare all'artista. Attenzione pickpocket! La ricostruzione di OXARTE racconta come la sfegatata fan abbia affidato "l'obolo" "a un presunto referente locale", forse un sedicente 'promoter'. Il dono, però, non ha mai raggiunto la cantante così come, si suppone e viene riportato, tanti altri cadeau. Possiamo presumere, dunque, che all'evento abbiano preso parte anche creature impermeabili alla devozione mistica, povere anime.
Cosa sia successo davvero su e giù dal palco, in tutti i sensi, è difficile da definire. Sarebbe un'emozione certamente non 'da poco' da vivere per poterla raccontare davvero, forse. Qui ci limitiamo, con grande umiltà, a riportarne dei frammenti per arrivare a una verità probabilmente parziale ma in ogni caso sonora assai. Siamo davanti a un glorioso show che ha esaltato una piazza del messinese tanto da condurre tutti gli astanti all'estasi oppure a un concerto per qualche pellegrino di passaggio culminato in furto di chincaglieria destinata all'impareggiabile Artista? Infinite le domande, pochissime purtroppo le risposte. Resta in ogni caso un'unica certezza: pare che il paesello di Barcellona Pozzo di Gotto sia riuscito a recuperare la propria serenità quotidiana, dopo il secolare 'boato' di OXARTE, bestiame in transumanza compreso...