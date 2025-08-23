Anna Oxa, (s)concerto in piazza a Barcellona Pozzo di Gotto: battesimi (?) dal palco, fan in rivolta social e furti di collanine! Ma cos'è successo davvero?

(S)concerto in piazza. Nella serata di Ferragosto, l'autoproclamatasi 'artigiana della voce' Anna Oxa si è esibita a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Dai suoi stessi canali social apprendiamo che si sia trattato di una data storica, epocale, di fronte a un pubblico in devota estasi mistica, con fiumane di persone arrivate nella piazza delle ancore Calderà da tutta la Sicilia, anzi, dall'Italia intera! Per un evento a ingresso gratuito che l'ha vista assoluta protagonista sul palco, un po' come Fedez alla oramai famigerata Festa dello Stocco. Ma, è bene chiarirlo, senza autotune. Non si contano le presenze, nel senso che alcuni siti locali parlano di 5000 astanti in fibrillazione, altri raddoppiano a 10mila. L'account Instagram della nostra parla di "piazza esplosa e di B&B sold out", "di una serata da pelle d'oca, di quelle che si raccontano negli anni", "l'apparizione dell'artista è stata un boato nella pancia" per tutti quanti. Un successone! Un successone che si innesta all'interno di un tour estivo con prevalenza di date aggratis e tutte en plein air, in svariate e remote province nazionali. Oltre alla auto-recensione di Oxarte, però, proliferano su TikTok video dell'evento, accompagnati da commenti oltremodo critici se non proprio indignati: "Ha rovinato tutte le canzoni!", "Non ha più voce!", "Che peccato vederla così!". Saranno i soliti invidiosi dell'altrui talento? Chissà. Possiamo solo mostrarvi quanto accaduto, aggiungendo fin da qui che il mistico concerto si tinge pure di giallo: qualche manigoldo si sarebbe intascato 'collanine e regali' che i fan avrebbero voluto donare alla cantante. 'Chi ha incastrato Anna Oxa?' C'è confusione 'che cresce in me'...