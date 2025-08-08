Ma cosa ci fa Fedez alla Festa dello Stocco di Cittanova? SI PRENDE 100MILA EURO, alla faccia dello stoccafisso! Tra Comune e sponsor privati, ecco chi paga

Vi avevamo dato conto dell'estate 'proletaria' di Fedez, impegnato, per esempio, a esibirsi in concerto al 'grande evento' (sic) di Santa Teresa di Riva, paesello siculo di poco più di 9000 anime il prossimo 27 agosto. In cartellone insieme a lui, nelle serate precedenti, tra gli altri, anche Povia e Paolo Meneguzzi. Ora il nome d'arte di Federico Lucia rispunta come unica testa d'ariete nel contesto della Festa dello Stocco (aka stoccafisso) prevista per l'imminente e godurioso 12 agosto. Sempre a ingresso gratuito. La notizia si rincorreva già sui social tra risatine e sfottò, ma MOW è venuto a sapere la cifra che l'ex 50% dei Ferragnez intascherà per partecipare. Ovverosia? Ovverosia la bellezza di 100mila euro in una botta sola. Chi gli dà questi soldi? E quali sono le (altre) richieste da star del nostro? Qui per informarvi premettendo che, per citare le sue parole in una recente intervista a Forbes: "Esporsi ha un prezzo..."
Allora per prender parte alla "Sagra" dello Stocco di Cittanova, sempre poco più di 9000 abitanti ma stavolta in terra calabra, Fedez si intascherebbe 100mila euro. Più vitto (non la figlia, ndr) e alloggio per lui e per la crew che si porta appresso. Tra le richieste del nostro amico Federico, si registrerebbero anche vini bianchi senza solfiti, carne e verdura rigorosamente bio. Comunque, un salutista col Rolex. Ma tutto 'sto ben di dio, cachet compreso, arriverà direttamente dalle tasche dello sciagurato comune siciliano? Non proprio. Il comune di Cittanova dovrebbe rendicontare le spese sborsate per il grande ospite che poi verrano coperte (tutte o in parte) da un'azienda privata, la "Stocco & Stocco", da sempre main sponsor dell'evento. Il tutto dovrebbe risultare nei bilanci pubblici del paesino, non si scappa. Una collaborazione che pare essere da tempo piuttosto fruttuosa. Negli ultimi tre anni di fila, per esempio, sempre la "Stocco & Stocco" aveva garantito la presenza dei Nomadi alla medesima sagra. Precedentemente, era riuscita ad accalappiare Tiziano Ferro (ai tempi del secondo disco) e perfino Cesare Cremonini - ma nel 2009, prima dell'album La Teoria dei Colori che gli ha rilanciato la carriera dopo circa un decennio (faticoso) dalla separazione dai Lunapop. Insomma, senza dubbio non il 'Cè' che oggi riempie gli Stadi.
E così Federì celebra lo stoccafì con 100mila euro in saccoccia, mentre le attività della ex mogliettina Chiara Ferragni crollano a picco. Si mormora che oggi si ritrovi costretta a questuar gioielli da svariati brand, a demandargliene gratis per farne pubblicità sui propri social. Quando, in un tempo nemmeno troppo lontano, richiedeva cifre roboanti per produrre una semplice storia con brillocco (dai 50 ai 100K, pare). Sic transit gloria influencer mundi, ahilei. Resta da chiedersi quale vantaggio, a livello di immagine, potrà mai portare a Federico Lucia, certamente uno che sa come arrivare a fine mese, la partecipazione a tali feste in piazza a ingresso gratuito. Se l'intenzione, lato self-branding, fosse stata quella di dimostrarsi "uno di noi", vicino al popolino, purtroppo temiamo di avergliela appena mandata in vacca. Anzi, in stocco!