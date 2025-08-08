Ma cosa ci fa Fedez alla Festa dello Stocco di Cittanova? SI PRENDE 100MILA EURO, alla faccia dello stoccafisso! Tra Comune e sponsor privati, ecco chi paga

Vi avevamo dato conto dell'estate 'proletaria' di Fedez, impegnato, per esempio, a esibirsi in concerto al 'grande evento' (sic) di Santa Teresa di Riva, paesello siculo di poco più di 9000 anime il prossimo 27 agosto. In cartellone insieme a lui, nelle serate precedenti, tra gli altri, anche Povia e Paolo Meneguzzi. Ora il nome d'arte di Federico Lucia rispunta come unica testa d'ariete nel contesto della Festa dello Stocco (aka stoccafisso) prevista per l'imminente e godurioso 12 agosto. Sempre a ingresso gratuito. La notizia si rincorreva già sui social tra risatine e sfottò, ma MOW è venuto a sapere la cifra che l'ex 50% dei Ferragnez intascherà per partecipare. Ovverosia? Ovverosia la bellezza di 100mila euro in una botta sola. Chi gli dà questi soldi? E quali sono le (altre) richieste da star del nostro? Qui per informarvi premettendo che, per citare le sue parole in una recente intervista a Forbes: "Esporsi ha un prezzo..."