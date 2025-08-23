EMERGENZA TURISMO IN SARDEGNA: Ma cosa è successo a La Maddalena? Altro che “Spiaggia sabbiosa, selvaggia e incontaminata”, vi spieghiamo come l’hanno ridotta tra tende, sdrai e ombrelloni ammucchiati

“Spiaggia sabbiosa, selvaggia e incontaminata”. Così TripAdvisor descrive ancora Cala Bassa Trinità. Ma le foto di pochi giorni fa raccontano tutt’altro: tende, ombrelloni e sdrai stipati su pochi metri di battigia, folla e caos. E la nota finale delle recensioni, “acqua cristallina ma contaminata da vento e posidonia”, appare assurda: la posidonia non è un intralcio, ma un elemento vitale per i fondali e la biodiversità. In Francia ì è tutto diverso: a giugno un giudice ha inflitto 100 mila euro di multa agli armatori di un catamarano che aveva ancorato sulla prateria di posidonia davanti alle isole Riou e Plane, nel Parc National des Calanques. Incastrati dal Gps, si sono giustificati dicendo che erano stati i turisti a bordo a chiederlo. Ma la sentenza ha parlato di danno “devastante e irreversibile”. In Italia? “Alla Maddalena avrebbero pagato solo 51 euro”, dice Giulio Plastina, direttore del Parco. “Il divieto c’è, ma quando recepimmo la direttiva europea non prevedemmo sanzioni adeguate”. Risultato: chi danneggia l’ambiente marino rischia meno di un’auto in divieto di sosta. Come riporta il Corriere della Sera, le immagini degli ultimi giorni mostrano un assalto continuo alle cale più fragili: centinaia di barche a Cala Coticcio, Cala Corsara e Cala Spalmatore, dove è stato avvistato anche lo yacht La Pausa di Daniela Santanchè e Ignazio La Russa. Ogni giorno i barconi turistici riversano frotte di bagnanti a Santa Maria, nonostante i limiti fissati dal Comune nel 2019. Alla Spiaggia del Cavaliere di Budelli, dimezzata dall’asportazione di sabbia, nel 2022 si è arrivati al divieto totale di accesso, come già alla Spiaggia Rosa.