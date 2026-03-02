Ma Jim Carrey è stato sostituito da un “clone”? Dopo la premiazione ai Cesar sono diventate virali tante teorie del complotti e c’è chi lancia la pista di Alexis Stone mascherato (come alla Fashion Week di Parigi del 2024)

Il sosia non si porta più, oggi si clona
Jim Carrey si presenta ai César Awards di Parigi per ricevere un premio alla carriera e partono le teorie complottiste. Il suo volto appare strano, come se avesse esagerato con la chirurgia plastica; le sue espressioni, note per la loro straordinaria mobilità, sembrano insolitamente ferme; i capelli troppo lunghi rispetto all’ultima volta che è stato visto in pubblico. Ma sono soprattutto gli occhi ad allarmare: il colore sembra diverso, dal marrone a un celeste grigio. Da qui il web esplode. È un sosia. No, è un clone: quando capita qualcosa a un attore capace di produrre miliardi di dollari, un tempo lo si sostituiva con un sosia (la famosa teoria “Paul is dead”, che riguarda Paul McCartney); oggi, invece, si clona.
Sono stati quelli che ballano di notte nei boschi con la tunica
In realtà, non sembra lui. Non solo per quella fissità del volto, ma anche per ciò che dice. Siamo abituati a vederlo vulcanico; ai César Awards appare stranamente di poche parole. “Lo hanno fatto fuori perché ha spesso parlato degli Illuminati”, sostengono alcuni. In effetti, in diverse apparizioni televisive si è divertito a prendere in giro lo showbiz con frasi del tipo: “Sai di cosa sto parlando, tu e i tuoi amichetti” oppure “Il mondo è controllato da voi che di notte ballate nei boschi indossando una tunica”.
I denti di Jim Carrey (clonati)
Finché, oggi, appare un post su Instagram nel profilo di Alexis Stone, drag queen e truccatrice celebre per le sue trasformazioni: dalla Monna Lisa di Leonardo da Vinci, impersonata alla Fashion Week di Milano, a Madonna, fino a Miranda Priestly alla Fashion Week di Parigi. Il post recita: Alexis Stone as Jim Carrey in Paris, con tanto di maschera utilizzata, denti e parrucca (anche se la foto, a dire la verità, sembra un po’ generata dall’IA). Mossa pubblicitaria di Alexis Stone, che vende anche un cofanetto di trucchi per le “trasformazioni” (visibile in foto), o scherzo magnifico di Jim Carrey? Jim Carrey tace. E questo silenzio alimenta il sospetto che sì, potrebbe essersi trattato di uno scherzo — perfettamente in linea con il suo stile.