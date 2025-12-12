Satisfaction Skank, il mashup di Fatboy Slim, diventa legale e con un video che è già un cult: i Rolling Stones hanno dato il permesso di usare il celebre riff

La storia di questo mashup, o di questo sample, o di questo remix, è un po’ come una leggenda underground. Nel tardo ’90 e nei primi anni 2000, Satisfaction Skank non era un brano ufficiale ma esisteva, circolava su Napster o sui vari siti meno famosi di file sharing, in scarsa qualità (non era editata professionalmente) ma ugualmente passata nei club e suonata da chi voleva unire due iconografie del rock e dell’elettronica.

C’è qualcosa di profondamente romantico in questo: la musica che nasce fuori dalle regole e dalle licenze, che vive nella condivisione non autorizzata e poi — forse per una tregua, forse per stanchezza, forse per stima reciproca — trova la sua benedizione. È proprio così che oggi i Rolling Stones, con la saggezza di chi ha visto decenni di rivoluzioni sonore, hanno deciso di dire sì. Dopo che per due decenni avevano detto “no, non si può fare”, ora hanno consegnato a Cook gli stems originali di Satisfaction per rifare il pezzo. Pare che Mick Jagger lo abbia finalmente ascoltato e abbia detto: “Caz*o sì, che botta!”.