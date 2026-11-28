The Lowdown, la serie con Ethan Hawke, dovrebbero vederla tutti i giornalisti italiani, per capire come da giornalisti diventare «veristorici». Purtroppo, come esempio di giornalista non veristorio, sono obbligato a prendere Francesco Merlo, che stimo molto, ma che, purtroppo per lui, è l'individuo Alfa del giornalismo non veristorico. Voglio dire: Lee Raybon, il giornalista veristorico protagonista di questa serie strabiliante, come scritta dai fratelli Coen quando non rompono i coglioni volendo fare gli intellettuali, indossa jeans, stivali da cowboy, camicie a quadretti ed è sempre ubriaco e strafatto. Il contrario di Francesco Merlo, rappresentante di un giornalismo snob (sine nobilitate) che ho incontrato a Pordenone, lui al tavolo con i suoi colleghi, io al tavolo con David Leavitt, che presentava il mio libro, e lui si sentiva figo, mentre il figo ero io, limitandosi a un cenno della testa per salutarmi poiché, secondo lui, essere al tavolo di Repubblica era più figo che essere al tavolo mio. Roba tipo di pazzia italiana, mentre The Lowdown racconta di un giornalista non locale, più che locale, direi provinciale, anche se tutti sappiamo che il «male» non è nelle grandi narrazioni in giacca con le cazzo di spalline scivolate, né nella scarpa giusta, né nei calzini a righe verticali, ma nella profonda provincia, cose di cui Francesco Merlo a Parigi non si occupa, e cose delle quali si occupa invece il protagonista di The Lowdown, che per vivere, dato che non ha né lo stipendio né la pensione di Repubblica (dovuta, come si sa, agli inciuci politici di Eugenio Scalfari), gestisce una libreria dove si vendono gialli di seconda mano e classici della Letteratura.