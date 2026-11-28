The Lowdown, la serie con Ethan Hawke, dovrebbero vederla tutti i giornalisti italiani, per capire come da giornalisti diventare «veristorici». Purtroppo, come esempio di giornalista non veristorio, sono obbligato a prendere Francesco Merlo, che stimo molto, ma che, purtroppo per lui, è l'individuo Alfa del giornalismo non veristorico. Voglio dire: Lee Raybon, il giornalista veristorico protagonista di questa serie strabiliante, come scritta dai fratelli Coen quando non rompono i coglioni volendo fare gli intellettuali, indossa jeans, stivali da cowboy, camicie a quadretti ed è sempre ubriaco e strafatto. Il contrario di Francesco Merlo, rappresentante di un giornalismo snob (sine nobilitate) che ho incontrato a Pordenone, lui al tavolo con i suoi colleghi, io al tavolo con David Leavitt, che presentava il mio libro, e lui si sentiva figo, mentre il figo ero io, limitandosi a un cenno della testa per salutarmi poiché, secondo lui, essere al tavolo di Repubblica era più figo che essere al tavolo mio. Roba tipo di pazzia italiana, mentre The Lowdown racconta di un giornalista non locale, più che locale, direi provinciale, anche se tutti sappiamo che il «male» non è nelle grandi narrazioni in giacca con le cazzo di spalline scivolate, né nella scarpa giusta, né nei calzini a righe verticali, ma nella profonda provincia, cose di cui Francesco Merlo a Parigi non si occupa, e cose delle quali si occupa invece il protagonista di The Lowdown, che per vivere, dato che non ha né lo stipendio né la pensione di Repubblica (dovuta, come si sa, agli inciuci politici di Eugenio Scalfari), gestisce una libreria dove si vendono gialli di seconda mano e classici della Letteratura.
Dopo avere, nella prima stagione, scoperto «veristoricamente» un imbroglio locale di un potente provinciale (cosa delle quali i Merlo, i Riotta, gli Augias non si occupano, credendo di interpretare il mondo a partire dalla foggia della cravatta, come Buttafuoco, per dire), all'inizio della seconda stagione si presenta ubriaco e strafatto con un monologo meraviglioso dove sfancula tutti, attirandosi anche l'odio della figlia: «Non potresti essere per una volta normale?». Critica alla quale il nostro ubriacone risponde facendo ricorso all'etica, alla morale, e non allo stile del vestiario o al parquet; per dire, come Roberto D'Agostino dei tempi di «Come vivere e bene senza i comunisti», prima di diventare capitalista ma anti-Meloni in un delirio di inginocchiamento alla BCE e che ha litigato con me perché mi ritiene di destra (invece lui è di sinistra, no?).
Insomma, The Lowdown io lo consiglio a tutti coloro che ancora vogliono raccontare la realtà (la «veristoria», appunto) senza farsi sedurre dall'apparenza, dalla giacchetta, dalle Clarks o dai calzini a righini, dalle cravatte in maglina, insomma da tutto l'apparato degli sfigati che sperano di sfangarsela con il look (quanto ci manca D'Agostino lookologo). Ethan Hawke, ubriaco e strafatto, vendendo libri di seconda mano e scrivendo articoli per un giornale più che locale, tromba che è una meraviglia e combatte l'ipocrisia dei nostri giorni. Voi invece morirete come Augias, senza lasciare nulla di significativo alla nostra epoca.
P.S. Voglio bene a tutti coloro che ho citato e sono sinceramente dispiaciuto per loro.