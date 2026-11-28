Ancora una volta - lo diciamo da un pezzo - le novità più interessanti dell'automotive arrivano da Oriente, precisamente dalla Cina, dove ormai ha messo solide radici il laboratorio globale delle quattro ruote. La vecchia fabbrica del mondo, la nazione che produceva paccottiglia a basso costo e che copiava gli altri, oggi guida il progresso nei settori più strategici della tecnologia, compresa quella automobilistica. L'ultima riprova, o forse sarebbe meglio dire l'ennesima, arriva dal Salone dell'auto di Guangzhou, aperto il 27 novembre e in programma fino al 6 dicembre. I numeri parlano da soli: 1.106 veicoli esposti, 115 anteprime mondiali e 707 modelli a nuova energia, pari al 63,9% del totale. Non manca niente: si va dai sistemi di guida intelligente alle batterie a ricarica ultrarapida, passando per abitacoli trasformati in piccoli centri tecnologici. I costruttori cinesi, i grandi protagonisti dell'evento, stanno dimostrando di saper (e poter) continuamente l'asticella. BYD, per esempio, porta in scena la terza generazione della Tang EV, grande Suv elettrico proposto in Cina a partire da 187.900 yuan, circa 22.600 euro al cambio attuale. La vettura introduce un telaio digitale by-wire, con sterzo e freni controllati elettronicamente, e un abitacolo dominato da due schermi da 35,4 e 30 pollici. La versione a trazione integrale scatta da zero a 100 chilometri orari in 4,3 secondi, e l'autonomia dichiarata arriva a 850 chilometri nel ciclo cinese CLTC. Sempre BYD presenta la Yangwang Altior, berlina extralusso da 2,08 milioni di yuan, circa 250mila euro, che punta apertamente a sfidare modelli come la Rolls-Royce Ghost. Lunga 5,6 metri, ha quattro motori elettrici, quattro posti, 39 altoparlanti e un'autonomia dichiarata di mille chilometri. Tranquilli, non mancano proposte più accessibili. Come la Great Wall Motor che lancia la Ora 7, disponibile nelle carrozzerie coupé e station wagon, con prezzi promozionali da 113.800 yuan.
Il fenomeno appare evidente. I marchi occidentali non sono più in grado di sviluppare le proprie strategie per il mercato cinese senza coinvolgere partner locali. E così BMW porta la nuova iX3 a passo lungo e la i3 della famiglia Neue Klasse, quest'ultima al debutto commerciale proprio a Guangzhou. Volkswagen espone invece una gamma di 14 modelli a nuova energia, tra cui ID. ERA 5X e ID. AURA L5, sviluppati con una piattaforma tecnologica pensata per rispondere alle esigenze dei consumatori cinesi. Mercedes-Benz presenta infine la VLE, monovolume elettrica che inaugura una nuova generazione di vetture per il trasporto di lusso e che sarà prodotta in Cina nello stabilimento Fujian Benz. La collaborazione con l'industria tecnologica locale è centrale: Mercedes e Dongfeng Nissan utilizzano infatti soluzioni di guida assistita sviluppate insieme a Momenta, società cinese specializzata nell'intelligenza artificiale applicata alle automobili. A proposito, anche la Nissan NX7, attesa al Salone, propone questa tecnologia anche su un modello di fascia più accessibile. Lexus, dal canto suo, presenta per la prima volta in Cina la TZ, Suv elettrico a tre file di sedili.
Non avete ancora capito? Nell'industria dell'automotive i costruttori europei e giapponesi continueranno pure a giocare un ruolo importante, ma devono adesso adattarsi a un ecosistema nel quale tutto è dominato dalla Cina: piattaforme, software, batterie e sistemi di assistenza alla guida. Come ha scritto il South China Morning Post, BYD e Nio stiano puntando meno sulla semplice moltiplicazione dei modelli e sempre più sulle innovazioni da proporre ai clienti internazionali. Abbiamo parlato di novità e tecnologia? Allora il player che potrebbe presto cambiare gli equilibri anche in Europa è Xiaomi. Il colosso degli smartphone si prepara a entrare nel mercato automobilistico del Vecchio Continente nel 2027, portando con sé l'esperienza maturata con la berlina elettrica SU7 e il Suv YU7. Sono proprio questi i due modelli più accreditati per l'esordio europeo, anche se l'azienda non ha ancora ufficializzato la composizione della gamma destinata all'esportazione. Una cosa, invece, è certa: Xiaomi ha già iniziato a preparare il terreno. Il presidente Lu Weibing, durante la presentazione dei risultati trimestrali di pochi giorni fa, ha confermato che le vetture vengono sottoposte a test in sette centri distribuiti tra Germania, Italia, Spagna e Svezia. La Germania sarà il primo mercato di vendita. Il debutto commerciale è previsto nel terzo trimestre del 2027.