Non avete ancora capito? Nell'industria dell'automotive i costruttori europei e giapponesi continueranno pure a giocare un ruolo importante, ma devono adesso adattarsi a un ecosistema nel quale tutto è dominato dalla Cina: piattaforme, software, batterie e sistemi di assistenza alla guida. Come ha scritto il South China Morning Post, BYD e Nio stiano puntando meno sulla semplice moltiplicazione dei modelli e sempre più sulle innovazioni da proporre ai clienti internazionali. Abbiamo parlato di novità e tecnologia? Allora il player che potrebbe presto cambiare gli equilibri anche in Europa è Xiaomi. Il colosso degli smartphone si prepara a entrare nel mercato automobilistico del Vecchio Continente nel 2027, portando con sé l'esperienza maturata con la berlina elettrica SU7 e il Suv YU7. Sono proprio questi i due modelli più accreditati per l'esordio europeo, anche se l'azienda non ha ancora ufficializzato la composizione della gamma destinata all'esportazione. Una cosa, invece, è certa: Xiaomi ha già iniziato a preparare il terreno. Il presidente Lu Weibing, durante la presentazione dei risultati trimestrali di pochi giorni fa, ha confermato che le vetture vengono sottoposte a test in sette centri distribuiti tra Germania, Italia, Spagna e Svezia. La Germania sarà il primo mercato di vendita. Il debutto commerciale è previsto nel terzo trimestre del 2027.