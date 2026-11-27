Ma quel famoso viaggio non è l'unica cosa a legare Giorgio Napolitano e Gianni De Gennaro, c'è anche (e soprattutto forse) quel mondo di associazioni, istituti, fondazioni che raccolgono potenti e interessi. De Gennaro era il presidente del Centro Studi Americani, che ha un fortissimo rapporto di cooperazione con un'altra associazione: l'Aspen Institute. Il CSA e l'Aspen condividono il presidente onorario Giuliano Amato (altro presidente onorario dell'Aspen, per la cronaca, è Gianni Letta), mentre una delle vicepresidenti del centro, l'ex viceministra degli affari esteri Marta Dassù, è anche Senior Advisor di Aspen, nonché direttrice della rivista dell'istituto, Aspenia. Inoltre, insieme, Aspen e CSA hanno organizzato il Transatlantic Forum on Russia, un “evento annuale del Centro Studi Americani sullo stato dell’arte e le prospettive future delle relazioni tra Stati Uniti, Russia ed Europa. L’evento è organizzato grazie al contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con Aspen Institute Italia, European Council on Foreign Relations, con il supporto dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia”.

Il presidente dell'Aspen Institute è un altro volto noto delle nostre istituzioni, Giulio Tremonti, che disse che proprio “con il contributo fondamentale del nuovo ambasciatore americano a Roma, Richard Gardner” Napolitano “sarebbe diventato socio di Aspen Institute”, di cui Gardner era “lifetime trustee” (fiduciario a vita). Alla presentazione al Quirinale del libro di Gardner, nel 2004, parteciperanno proprio Giorgio Napolitano, Giuliano Amato, Francesco Cossiga e Arrigo Levi.

E torniamo alla domanda: perché Napolitano voleva De Gennaro a capo di Finmeccanica? Non si può fare a meno di pensare all'importanza strategica che il colosso delle armi italiano rivestiva e riveste tuttora per l'amministrazione americana, Finmeccanica controllava la statunitense Drs Technologies ed era all'epoca partner del Pentagono nei programmi F-35 ed elicotteri, assoggettata ai rigidi Special Security Agreements. Finmeccanica per gli americani voleva dire anche e soprattutto segreti militari e asset strategici. Ed è anche indubbio che, in virtù dei suoi rapporti con l'FBI, Gianni De Gennaro fosse all'epoca un interlocutore gradito.

Altro dettaglio, nel 2014 in un'intercettazione emersa da un'indagine condotta dalla Procura di Napoli, Michele Adinolfi, allora comandante in seconda della Guardia di finanza, in merito alla nomina del generale Saverio Capolupo al vertice della Guardia di finanza dirà: “Giulio Napolitano oggi a Roma è potente, è tutto, e sembra che l'ex capo della polizia, Gianni De Gennaro, e Gianni Letta, ce l'hanno per le palle”. Il riferimento è al figlio di Giorgio Napolitano, Giulio (che la definì una “conversazione da taverna”), all'epoca molto potente a Roma e, secondo Adinolfi, “condizionato” (per usare un termine più elegante) da De Gennaro e Gianni Letta.

E poi c'è un altro punto di contatto: le stragi. Gianni De Gennaro ci ha indagato, ha dato la caccia ai mafiosi, il Fatto Quotidiano in questi giorni lo ha definito “l'ultimo morto di via D'Amelio”. Giorgio Napolitano ci è entrato per vie traverse, nel processo sulla presunta (e mai dimostrata) Trattativa Stato-mafia. Viene tirato in ballo quando Nicola Mancino, indagato e ministro dell'Interno all'epoca delle stragi, viene intercettato mentre cerca interlocutori istituzionali ai quali rappresentare le proprie preoccupazioni per il coordinamento delle indagini sulle stragi condotte dalle procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta. Fra questi Loris D'Ambrosio, magistrato e consigliere di Napolitano per gli affari dell’amministrazione della giustizia. Il 18 giugno 2012 D’Ambrosio, distrutto dalla pressione, scrive a Napolitano una lettera nella quale respinge l’ipotesi di avere esercitato pressioni sui magistrati: “Non ho mai esercitato pressioni o ingerenze che, anche minimamente, potessero tendere a favorire il senatore Mancino o qualsiasi altro rappresentante dello Stato”. Nella stessa lettera, però, inserisce il passaggio più enigmatico: “Il vivo timore di essere stato allora considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”. Il riferimento è al periodo 1989-1993, quando aveva lavorato all’Alto commissariato per la lotta alla mafia e poi al ministero della Giustizia, e Napolitano venne chiamato a testimoniare per riferire eventuali confidenze di D'Ambrosio (oltre che sull'allarme attentati del SISMI del 29 luglio 1993, relativo proprio a lui e a Giovanni Spadolini), che morirà per un arresto cardiaco poco più di un mese dopo. L'intercettazione del Presidente della Repubblica, tra l'altro, apre un conflitto di attribuzione tra il Quirinale e la Procura di Palermo, conclusosi a favore del Quirinale con la conseguente distruzione dei nastri, tuttora (e per sempre) coperti da riservatezza assoluta.

La notizia della testimonianza di Napolitano al processo, tra l'altro, scatena addirittura l'ira del capo dei capi, Totò Riina, che intercettato al 41-bis dice ad Alberto Lorusso: “Questi cornuti sono stati capaci di portarsi pure Napolitano al processo”. Riina accusa di non aver mantenuto le aspettative di un ammorbidimento del regime carcerario maturate tra il 1993 e il 1994. Subito dopo queste sfuriate al carcere di Opera arriverà una lettera, mittente Falange Armata: “Chiudi quella maledetta bocca, ricorda che i tuoi familiari sono liberi. Per il resto ci pensiamo noi.”

“Accordi indicibili”, pressioni e soprattutto tanti misteri. Tasselli che restituiscono il clima di quegli anni, tornato ad avvolgere anche il presente dopo il suicidio di Gianni De Gennaro. Uno scenario nel quale si incrociano, in momenti e ruoli diversi, le figure di Giorgio Napolitano e dell'ex capo della polizia, che gli incarichi non li ha voluti, dice, ma li ha avuti. E ha continuato a occupare posizioni di assoluto rilievo nonostante le turbolenze giudiziarie e politiche che hanno attraversato la sua carriera. Una storia nella quale, nei passaggi decisivi, sullo sfondo compare spesso in un modo o nell'altro, Giorgio “l'americano”.