Da due giorni i giornali ci stanno riportando stralci delle lettere che Gianni De Gennaro ha lasciato prima di spararsi. Piccola parentesi: se una delle lettere era “a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderla pubblica”, dovrebbe essere di tutti i giornali, non solo di quelli amici, chiusa parentesi. Bene, in quello che lui stesso definisce “testamento morale”, la difesa di De Gennaro non è affidata ai fatti, alle condotte, ma sta a monte: tutto quello che ha fatto, giusto e sbagliato, lo ha fatto da servitore dello Stato e per adempiere a degli ordini. “Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà” scrive. Poi “Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti e ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno”. Ma queste frasi non sono nuove. Il suo testamento, la sua estrema difesa, De Gennaro l'aveva già esposta in un'intervista dimenticata. È il 2008, era appena stato licenziato dal ruolo di capo della Polizia da Romano Prodi, che è l'unico di cui, nella lettera, parla male (“ha avuto l'accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta a un 'question time', quindi in diretta tv”), e prima di diventare direttore del DIS nel maggio del 2008 viene “parcheggiato” qualche mese come commissario straordinario per la crisi dei rifiuti in Campania. In questa veste, amareggiato nel periodo più buio della sua carriera, dopo il G8 e la fine della storia da poliziotto, si rivolge agli studenti di Giurisprudenza dell'Università di Napoli. Dice di essere sempre stato, nella sua vita: “Trasparente, leale e determinato”. Leale, verso chi? I suoi superiori, ma più in generale quello Stato a cui anche in quell'occasione si appella. “I ministri cambiano, le istituzioni restano, e io sono un funzionario dello Stato e sono parte di un'istituzione che resta”. I potenti cambiano, ma il potere resta, e non a caso a inizio maggio il governo Prodi cade ufficialmente e dopo quindici giorni De Gennaro diventa direttore del DIS.

Poi parla di corretta informazione, informazione che spesso non gli riconosce trasparenza. Sembra che si riferisca a ciò che gli è successo nell'ultima parte della sua vita, sembrano le stesse parole dette nella lettera che ha scritto poco prima di spararsi nella sua casa di campagna. Trasparenza, che fa contrasto con l'”opacità” della condotta che gli contesta la procura di Caltanissetta. La trasparenza di chi, e lo dice nella lettera-testamento, quello che ha fatto lo ha fatto per servire lo Stato, e non ha mai chiesto nulla per sé stesso. Una lettera in cui, a uno sguardo superficiale, dice poco, ma a chi sa leggere fra le righe dice tantissimo.