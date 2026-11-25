Era parecchio agitato e addirittura tremava. Così Attilio Bolzoni, su Domani, racconta lo stato d’animo in cui il suo amico e collega Giuseppe D’Avanzo gli riferì di aver trovato Gianni De Gennaro una sera del marzo del 1994. E ora, Lo Squalo, la terza Repubblica se l’è inghiottito. Per Gioacchino Genchi, già funzionario della Polizia di Stato ed esperto di indagini informatiche, oggi avvocato, chi per 37 anni lo ha protetto ora lo avrebbe “ucciso”. D’altronde le intercettazioni al Centro Studi Americani non sono proprio una sciocchezza da piazzare senza che qualcuno lo venga a scoprire. Ma torniamo a quella sera del ‘94. Lo Squalo aveva telefonato al giornalista di Repubblica a tarda ora, invitandolo a raggiungerlo a casa sua, dove gli avrebbe mostrato alcune carte riservatissime dalle quali D’Avanzo ricavò degli appunti. Erano i verbali dell’interrogatorio reso il 18 febbraio 1994 dal mafioso Salvatore Cancemi alla pm Ilda Boccassini negli uffici del Ros di Roma, in cui si parlava dei presunti rapporti economici tra Cosa nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Il 21 marzo, a una settimana dalle elezioni politiche, quelle informazioni finirono su Repubblica. Uno scoop che bruciò un’indagine e che, secondo l’allora direttore del quotidiano Eugenio Scalfari, avrebbe fatto guadagnare a Silvio Berlusconi almeno mezzo milione di voti. Per motivi che spesso vengono dati per scontati, ma che scontati non sono (e tra poco vi spieghiamo il perché). Erano mesi che Bolzoni e D’Avanzo stavano lavorando sui rapporti tra Dell’Utri, Berlusconi e Cosa Nostra, ma non avevano ancora pubblicato nulla della loro inchiesta. Quella volta, però, era diverso. La fonte era autorevole, autorevolissima. De Gennaro era allora a capo della Dia, la creatura voluta da Giovanni Falcone. Era già soprannominato “lo Squalo” per i suoi modi e per la sua spregiudicatezza. E allora perché tremava? Bolzoni, che ha raccontato come andarono quei giorni anche in diretta a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, solleva un dubbio: che De Gennaro sia stato costretto? D’altronde De Gennaro era un poliziotto e i poliziotti prendono ordini. Sì, ma da chi? Chi è che poteva dare ordini al capo della Dia nel 1994? Ci siamo fatti questa semplice domanda e la risposta non significa niente. Ma è interessante vedere che, se seguita, si entra in un tunnel di morti, tutti per cause naturali e improvvise, infarti, ictus, sempre dal tempismo provvidenziale. Incredibile. Insignificante. Ma incredibile. Chi erano quindi i superiori di De Gennaro nel 1994? Due persone. Il capo della Polizia e il ministro dell’Interno. Il capo della Polizia era Vincenzo Parisi, mentre al Viminale c’era Nicola Mancino, lo stesso ministro sotto il quale, un anno prima, lo Squalo era diventato direttore della Dia. Avvocato irpino, senatore democristiano dal 1976 e capogruppo della Dc a Palazzo Madama dal 1984 al 1992, Mancino era approdato al Viminale con il governo Amato, per poi restarci con Ciampi. Passato al Partito Popolare Italiano, di cui fu tra i fondatori, nel 1994 ne sarebbe diventato capogruppo al Senato e il 9 maggio 1996 sarebbe stato eletto presidente di Palazzo Madama, carica che avrebbe ricoperto fino al 2001. Anche ilGiornale stamani si pone la stessa domanda e addirittura Gianfranco Miccichè, tra i protagonisti della nascita di Forza Italia in Sicilia, sostiene che la velina sarebbe stata passata da De Gennaro a Repubblica “su ordine del governo Ciampi”. Questo non significa, sia chiaro, che siano stati i suoi superiori a ordinargli di mostrare quelle carte. Ma ecco, pochi mesi dopo quello scoop a morire d’infarto, fu proprio Vincenzo Parisi.

Facciamo un attimo ordine, perché questa storia è parecchio intricata.