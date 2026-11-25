Era parecchio agitato e addirittura tremava. Così Attilio Bolzoni, su Domani, racconta lo stato d’animo in cui il suo amico e collega Giuseppe D’Avanzo gli riferì di aver trovato Gianni De Gennaro una sera del marzo del 1994. E ora, Lo Squalo, la terza Repubblica se l’è inghiottito. Per Gioacchino Genchi, già funzionario della Polizia di Stato ed esperto di indagini informatiche, oggi avvocato, chi per 37 anni lo ha protetto ora lo avrebbe “ucciso”. D’altronde le intercettazioni al Centro Studi Americani non sono proprio una sciocchezza da piazzare senza che qualcuno lo venga a scoprire. Ma torniamo a quella sera del ‘94. Lo Squalo aveva telefonato al giornalista di Repubblica a tarda ora, invitandolo a raggiungerlo a casa sua, dove gli avrebbe mostrato alcune carte riservatissime dalle quali D’Avanzo ricavò degli appunti. Erano i verbali dell’interrogatorio reso il 18 febbraio 1994 dal mafioso Salvatore Cancemi alla pm Ilda Boccassini negli uffici del Ros di Roma, in cui si parlava dei presunti rapporti economici tra Cosa nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Il 21 marzo, a una settimana dalle elezioni politiche, quelle informazioni finirono su Repubblica. Uno scoop che bruciò un’indagine e che, secondo l’allora direttore del quotidiano Eugenio Scalfari, avrebbe fatto guadagnare a Silvio Berlusconi almeno mezzo milione di voti. Per motivi che spesso vengono dati per scontati, ma che scontati non sono (e tra poco vi spieghiamo il perché). Erano mesi che Bolzoni e D’Avanzo stavano lavorando sui rapporti tra Dell’Utri, Berlusconi e Cosa Nostra, ma non avevano ancora pubblicato nulla della loro inchiesta. Quella volta, però, era diverso. La fonte era autorevole, autorevolissima. De Gennaro era allora a capo della Dia, la creatura voluta da Giovanni Falcone. Era già soprannominato “lo Squalo” per i suoi modi e per la sua spregiudicatezza. E allora perché tremava? Bolzoni, che ha raccontato come andarono quei giorni anche in diretta a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, solleva un dubbio: che De Gennaro sia stato costretto? D’altronde De Gennaro era un poliziotto e i poliziotti prendono ordini. Sì, ma da chi? Chi è che poteva dare ordini al capo della Dia nel 1994? Ci siamo fatti questa semplice domanda e la risposta non significa niente. Ma è interessante vedere che, se seguita, si entra in un tunnel di morti, tutti per cause naturali e improvvise, infarti, ictus, sempre dal tempismo provvidenziale. Incredibile. Insignificante. Ma incredibile. Chi erano quindi i superiori di De Gennaro nel 1994? Due persone. Il capo della Polizia e il ministro dell’Interno. Il capo della Polizia era Vincenzo Parisi, mentre al Viminale c’era Nicola Mancino, lo stesso ministro sotto il quale, un anno prima, lo Squalo era diventato direttore della Dia. Avvocato irpino, senatore democristiano dal 1976 e capogruppo della Dc a Palazzo Madama dal 1984 al 1992, Mancino era approdato al Viminale con il governo Amato, per poi restarci con Ciampi. Passato al Partito Popolare Italiano, di cui fu tra i fondatori, nel 1994 ne sarebbe diventato capogruppo al Senato e il 9 maggio 1996 sarebbe stato eletto presidente di Palazzo Madama, carica che avrebbe ricoperto fino al 2001. Anche ilGiornale stamani si pone la stessa domanda e addirittura Gianfranco Miccichè, tra i protagonisti della nascita di Forza Italia in Sicilia, sostiene che la velina sarebbe stata passata da De Gennaro a Repubblica “su ordine del governo Ciampi”. Questo non significa, sia chiaro, che siano stati i suoi superiori a ordinargli di mostrare quelle carte. Ma ecco, pochi mesi dopo quello scoop a morire d’infarto, fu proprio Vincenzo Parisi.
Facciamo un attimo ordine, perché questa storia è parecchio intricata.
La morte di Vincenzo Parisi e la guerra per il controllo della Polizia
Apriamo una parentesi politica. Nel marzo del 1994 De Gennaro avrebbe mostrato le carte di Cancemi a Giuseppe D’Avanzo. Repubblica pubblica lo scoop. Quando Bolzoni e D’Avanzo preparano l’articolo, il direttore Eugenio Scalfari mette loro a disposizione due pagine del quotidiano e cinico commenta: “Con quest’articolo facciamo guadagnare a Berlusconi almeno mezzo milione di voti”. Cosa intendeva dire? All’indomani di Tangentopoli, nel bel mezzo della dissoluzione della Prima Repubblica, Berlusconi aveva costruito la propria campagna elettorale presentandosi come l’uomo estraneo al vecchio sistema politico, alimentando il sospetto che una parte della magistratura e dell’informazione volesse impedirgli di governare. Un’inchiesta del giornale di Scalfari pubblicata a pochi giorni dal voto, contenente accuse gravissime ma ancora da verificare sul piano investigativo, rischiava di trasformarsi nell’ennesimo argomento a sostegno della narrazione berlusconiana, oltre ad essere una potenziale buona pubblicità davanti agli indecisi e in certi ambienti della Sicilia. Inoltre pubblicando quelle informazioni si bruciava la possibilità di verificare le accuse. Cancemi aveva raccontato che, attraverso la mediazione di Dell’Utri, Berlusconi avrebbe versato a Cosa nostra 200 milioni di lire all’anno, consegnati in più rate al mafioso Pierino Di Napoli. I carabinieri del Ros, coordinati dal capitano Sergio De Caprio, alias “Ultimo”, avevano avviato dei pedinamenti per individuare l’emissario che avrebbe consegnato il denaro. Con lo scoop salta tutto e il 28 marzo 1994 Berlusconi vince le elezioni. L’11 maggio giura il suo primo governo. Nicola Mancino lascia il Viminale e diventa capogruppo al Senato del Partito Popolare Italiano. Ministro dell’Interno diventa il leghista Roberto Maroni, mentre ministro della Difesa è Cesare Previti che – stando al racconto di Maroni il 15 dicembre 2016 nel processo sulla Trattativa Stato-mafia – avrebbe voluto spedire De Gennaro a fare il prefetto a Palermo. “Una condanna a morte”, ci ha raccontato Attilio Bolzoni in una recente intervista. Perché quello era stato il ruolo di Carlo Alberto dalla Chiesa e, secondo il giornalista, mandare De Gennaro in Sicilia, privandolo della sua struttura investigativa, avrebbe significato esporlo a un rischio enorme. Era questo che temeva lo Squalo? Era per questo che tremava quella sera di marzo davanti a D’Avanzo? Chi può dirlo. Sappiamo però che Maroni si oppose e De Gennaro divenne il vicecapo della Polizia e direttore della Criminalpol, sotto il nuovo capo della Polizia Fernando Masone. Nel frattempo Parisi, uomo molto vicino al presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, non aveva gradito che Maroni volesse affiancargli una squadra di potenziali successori e il 31 agosto 1994 aveva lasciato la guida della Polizia per passare al Consiglio di Stato. Un ruolo laterale, diciamo così. Poco tempo dopo, però, verso capodanno del 1994, tra la notte del 30 e 31 dicembre, a soli 64 anni, Parisi muore d’infarto nella sua casa romana. Trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I, vi arriva senza vita. Tra i primi ad accorrere in ospedale ci sono proprio il nuovo capo della Polizia, Fernando Masone, e il suo vice, Gianni De Gennaro.
La morte di Peppe D’Avanzo e le accuse di Cossiga
Passano gli anni e arriviamo al 30 luglio 2011. Giuseppe D’Avanzo, 57 anni, sta pedalando insieme proprio ad Attilio Bolzoni e ad altri amici. Sono partiti da Roma e sono ormai nei pressi di Calcata, nel Viterbese, quando Peppe accusa un malore. Fa appena in tempo a richiamare l’attenzione dell’amico, poi cade dalla bicicletta. Un infarto fulminante. Niente autopsia. Il funerale laico viene celebrato due giorni dopo, il primo agosto, all’Aranciera di San Sisto, a Roma. D’Avanzo non era un giornalista qualunque. Anzi. Era uno dei giornalisti italiani che meglio conoscevano gli apparati di sicurezza del nostro Paese, le loro rivalità, le loro guerre intestine. Con Bolzoni aveva raccontato l’ascesa di Totò Riina e di Cosa nostra, con Carlo Bonini aveva firmato le inchieste sul Nigergate, ovvero sulla documentazione relativa al presunto acquisto di uranio da parte dell’Iraq utilizzata per giustificare la guerra contro Saddam Hussein. Aveva raccontato il sequestro dell’imam Abu Omar da parte della Cia e il coinvolgimento degli apparati italiani. Ed era stato uno dei giornalisti più temuti da Silvio Berlusconi, al quale nel 2009 aveva rivolto le celebri dieci domande di Repubblica. Tra i presenti al funerale c’è pure De Gennaro. Pochi giorni prima di morire, D’Avanzo aveva finalmente rivelato a Ilda Boccassini, che da diciassette anni cercava di cavargli di bocca il nome della fonte dello scoop su Cancemi, l’identità di quell’uomo, che nella sua versione era proprio De Gennaro. La Boccassini lo racconterà dieci anni dopo, nel 2021, nella sua autobiografia “La stanza numero 30”. Quel nome, però, Boccassini nel suo libro non lo fa. Glielo chiedono i magistrati di Firenze e Caltanissetta nel dicembre del 2021. Lei si rifiuta di rispondere. Nel 2022, attraverso un trojan inoculato sul suo cellulare dalla Procura di Caltanissetta, vengono intercettate alcune conversazioni tra l’ex magistrata e un giornalista in pensione. In una di queste affiorano le prime lettere del cognome della fonte: “Deg...”. Per i magistrati quella sillaba rimanda a De Gennaro. Boccassini viene dunque indagata per false informazioni al pubblico ministero e nell’aprile del 2024 riceve l’avviso di conclusione delle indagini. Soltanto il 10 giugno 2024, davanti ai procuratori aggiunti di Firenze Luca Tescaroli e Luca Turco, farà finalmente quel nome: Gianni De Gennaro. Il procedimento a suo carico verrà poi archiviato in virtù della ritrattazione. Curiosamente, dei rapporti tra D’Avanzo e lo Squalo si era occupato pure il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga che, in un atto parlamentare di molti anni prima, l’11 luglio 2006, era arrivato a chiedere se Giuseppe D’Avanzo e Marco Travaglio fossero a “libro paga” dell’allora capo della Polizia. Prendeva spunto da un articolo di Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, nel contesto della campagna giornalistica contro il Sismi, alla quale aveva contribuito anche Carlo Bonini, a proposito del rapimento di Abu Omar. Dopo la rivelazione di Ilda Boccassini, il 9 luglio 2024, viene convocato dai magistrati fiorentini anche De Gennaro. E nega. Nega di aver avuto a disposizione quei verbali e nega di averli consegnati a D’Avanzo. Ipotizza invece che qualcuno possa aver fatto arrivare quelle informazioni al giornalista facendogli credere che provenissero da lui. Tornerà a parlarne il 26 novembre 2025, in una conversazione con la sua fedelissima Donatella Peruzzi, intercettata dai magistrati di Caltanissetta al Centro Studi Americani di Roma. “Sti cazzi, era vero!”, dice De Gennaro. Per gli inquirenti, e per buona parte della stampa, sarebbe l’ammissione di aver mentito ai magistrati fiorentini. Peccato che, a seconda dell’intonazione, in romanesco uno “sti cazzi, era vero!” possa assumere anche un significato sarcastico. E infatti De Gennaro aggiunge: “Se non era vero non era vero”. Una parte della conversazione alla quale è stata dedicata decisamente meno attenzione. Il 20 novembre 2026, però, Attilio Bolzoni entra a gamba tesa su Domani. Racconta che quel nome lui lo conosceva da sempre, che D’Avanzo glielo aveva fatto già nel marzo del 1994, raccontandogli pure dello stato di agitazione in cui aveva trovato De Gennaro. E si interroga su cosa o chi avesse indotto un investigatore della statura di De Gennaro a bruciare un’indagine di quella portata. Il giorno successivo, il 21 novembre 2026, Gianni De Gennaro si spara, dicono gli inquirenti. Gli era da poco piombata addosso la richiesta di arresto dei pm di Caltanissetta, respinta dal gip, con udienza al Riesame fissata per il primo dicembre. La coincidenza temporale è un’altra di quelle cose che viene inghiottita insieme alla morte di De Gennaro.
Nel luglio del 1992, però, dopo l’assassinio di Paolo Borsellino, il procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra si rivolse proprio al Sisde di Contrada per ottenere collaborazione nelle indagini sulla strage di via D’Amelio. Da quella collaborazione arriverà anche un’informativa su Vincenzo Scarantino, il falso pentito attorno al quale sarà costruito uno dei più vergognosi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Il gruppo investigativo Falcone-Borsellino era diretto all’epoca da Arnaldo La Barbera, oggi indagato nell’inchiesta di Caltanissetta. Nel 1989 La Barbera era colui che aveva arrestato Totuccio Contorno, tornato clandestinamente dagli Stati Uniti e che regolarmente si sentiva al telefono con l’allora capo del Nucleo Anticrimine della Criminalpol, Gianni De Gennaro. Attorno alla vicenda si attorcigliò il caso del Corvo di Palermo, lettere anonime che accusavano i Falcone, De Gennaro e La Barbera di aver utilizzato Contorno come killer di corleonesi protetto dallo Stato. Trentacinque anni dopo, la Procura di Caltanissetta indaga proprio su quella storia, contestando a De Gennaro, che però venerdì scorso si è sparato, presunte pressioni su Contorno affinché non rispondesse ai magistrati impegnati nelle nuove indagini sui depistaggi. Accuse che l’ex capo della Polizia respingeva e per le quali la giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari. Oggi la Procura di Grosseto indaga per istigazione al suicidio, mentre anche l’antimafia di Firenze conduce accertamenti. Ora l’inchiesta, dato che De Gennaro è morto, secondo i difensori degli accusati, potrebbe spostarsi a Roma per competenza territoriale a proposito dei fatti contestati agli altri indagati. A Firenze si è aperto un fascicolo derivante da quello dei processi sulle stragi e in Italia è iniziato il tifo della politica che immediatamente ha accusato i pm di Caltanissetta coordinati da Salvatore De Luca di essere i responsabili morali della morte di De Gennaro, paragonato a Raul Gardini. Si è appena aperto un buco nero che ci sta risucchiando tutti, ancora una volta, in un incubo ad occhi aperti dalla quale l’Italia non si è mai svegliata davvero. E nessuno se ne è accorto. Come quasi nessuno, si è accorto il 12 marzo scorso che Bruno Contrada era morto all’ombra di Gianni De Gennaro. Ora che lui non c’è più, prepariamoci per il terremoto, quello vero.
Loris D’Ambrosio, Mancino e gli “indicibili accordi”
Torniamo ora ai superiori di De Gennaro nel 1994.
L’altro diretto superiore di De Gennaro era Nicola Mancino, ministro dell’Interno. Ed è proprio attorno alla figura dell’ex ministro dell’Interno che ruota un’altra vicenda che, pur non essendo legata alle carte di Cancemi, si colloca a pochi mesi dalla morte di D’Avanzo e va a ravanare negli anni del ritorno di Totuccio Contorno, altro protagonista delle vicende attuali, in Italia. Il 25 novembre 2011, la Procura di Palermo intercetta una telefonata tra Nicola Mancino e Loris D’Ambrosio, consigliere giuridico del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. I due discutono della nomina di Francesco Di Maggio alla vicedirezione del Dap nel giugno del 1993, in piena stagione stragista, e del ruolo avuto in quella vicenda da Vincenzo Parisi, allora capo della Polizia, Mario Mori, vicecomandante del Ros dei carabinieri, e Oscar Luigi Scalfaro, presidente della Repubblica. Che Parisi si fosse interessato della nomina lo sappiamo anche dall’agenda personale dell’allora presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi. D’Ambrosio aveva lavorato all’Alto commissariato per la lotta alla mafia e al ministero della Giustizia al fianco di Giovanni Falcone, contribuendo all’elaborazione della legislazione antimafia. Viene sentito dai magistrati il 20 marzo e il 16 maggio 2012. Il 18 giugno, amareggiato dalle polemiche sulle sue telefonate con Mancino, scrive a Napolitano. Fa riferimento ad alcune pagine che aveva scritto su richiesta di Maria Falcone, nelle quali aveva ripercorso alcuni episodi verificatisi tra il 1989 e il 1993. Episodi che lo inducono a ipotizzare di essere stato utilizzato come un “ingenuo e utile scriba” per coprire “indicibili accordi”. D’Ambrosio scrive di voler lasciare il Quirinale e tornare a occuparsi di indagini. Napolitano gli risponde il giorno successivo, manifestandogli la propria fiducia. Il 26 luglio, a 64 anni, Loris D’Ambrosio viene stroncato da un arresto cardiaco. Due giorni prima la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio di Mancino per falsa testimonianza nell’ambito del processo sulla Trattativa Stato-mafia, accusa dalla quale verrà assolto nel 2018. Quando, nell’ottobre del 2014, sarà lo stesso Napolitano a essere ascoltato come testimone, non fornirà ulteriori elementi per chiarire a quali accordi intendesse riferirsi D’Ambrosio.
La morte di Salvatore Cancemi, l’uomo da cui tutto era cominciato
Poi c’è l’uomo al centro dello scoop di D’Avanzo. Salvatore Cancemi, ex reggente del mandamento mafioso di Porta Nuova, componente della Cupola di Cosa nostra e collaboratore di giustizia dal luglio del 1993. Muore il 14 gennaio 2011, a 69 anni, per un ictus, nella località protetta in cui viveva sotto falso nome. Era malato da tempo. La notizia viene resa pubblica tredici giorni dopo dal suo avvocato durante un’udienza a Palermo. Cancemi era sia l’autore delle dichiarazioni sui presunti rapporti tra Berlusconi e Cosa nostra, sia colui che nel gennaio del 1995, insieme a Gioacchino La Barbera e Santino Di Matteo, aveva contestato davanti ai pm nisseni la falsa ricostruzione della strage di via D’Amelio fornita da Vincenzo Scarantino. E quando Cancemi muore, Gaspare Spatuzza ha già cominciato a collaborare con la giustizia da oltre due anni e la ricostruzione della strage fondata sulle dichiarazioni di Scarantino si sta sgretolando. Insomma, due filoni investigativi sui quali il contributo di Cancemi avrebbe potuto essere ancora prezioso. Qui si chiude il filone delle carte di Cancemi mostrate, secondo Bolzoni e Boccassini, da Gianni De Gennaro a Giuseppe D’Avanzo nel marzo del 1994, ma l’elenco dei morti casuali ma dal tempismo interessante e vicini a De Gennaro continua.
Gabriele Chelazzi e l’ultima lettera prima dell’infarto
Alcuni decessi riguardano uomini le cui conoscenze ruotavano attorno a momenti strategici della storia d’Italia e della stessa carriera di Gianni De Gennaro. Dalle lettere del Corvo di Palermo alle stragi, dalla gestione dei pentiti alle decisioni sul carcere duro e ai depistaggi. Andiamo con ordine. Il 16 aprile 2003 Gabriele Chelazzi, il magistrato che aveva coordinato le indagini sulle stragi continentali del 1993 e che stava approfondendo le decisioni sul 41 bis, scrive al procuratore capo di Firenze Ubaldo Nannucci, lamentando di essere stato lasciato sostanzialmente solo per due anni a indagare su sette fatti di strage. Pochi giorni prima aveva interrogato Mario Mori. Quella sera, alle 18 e 50, il procuratore nazionale antimafia Pier Luigi Vigna lo saluta dopo aver discusso con lui di indagini. Chelazzi dovrebbe tornare a Firenze per trascorrere la Pasqua con la moglie e la figlia. Non ci arriverà mai. La mattina successiva, a soli 59 anni, viene ritrovato senza vita dagli uomini della scorta nella camera di una foresteria della Guardia di Finanza a Roma. Un infarto nel sonno. Chelazzi stava indagando sulle possibili responsabilità esterne a Cosa nostra nella stagione stragista e sulle condotte degli apparati dello Stato, dei quali De Gennaro era stato uno dei principali protagonisti in qualità di direttore della Dia. E lo faceva mentre lo Squalo era ormai diventato capo della Polizia.
Antonio Manganelli e la fonte sconosciuta
Il 2 giugno 1993, quando Cancemi non si è ancora pentito, Antonio Manganelli acquisisce da una fonte confidenziale informazioni sulle divisioni interne a Cosa nostra e sulla volontà di Riina di costringere lo Stato a una trattativa. Due giorni dopo viene redatto un appunto riservato che arriverà alla Dia di De Gennaro soltanto il 27 luglio. Il 9 ottobre 2015, quando il pm Nino Di Matteo chiede a De Gennaro, al processo sulla Trattativa, lumi sulla fonte confidenziale dello Sco, lo Squalo risponde: “Manganelli mi disse che aveva una fonte attendibile. Io neanche chiesi chi era”. Peccato che Manganelli sia morto da due anni e mezzo. Il successore di De Gennaro alla guida della Polizia si era spento il 20 marzo 2013, a 62 anni, all’ospedale San Giovanni di Roma, dove era stato ricoverato e operato dopo un’emorragia cerebrale, al termine di una lunga battaglia contro un tumore. Chi fosse quella fonte, quali altre informazioni avesse passato alla Polizia e perché l’appunto fosse arrivato sulla scrivania di De Gennaro con quasi due mesi di ritardo sono questioni sulle quali Manganelli avrebbe potuto fornire ulteriori chiarimenti.
Luigi De Sena, Domenico Sica e i segreti di La Barbera
E veniamo a Luigi De Sena, storico collaboratore di De Gennaro, nonché l’uomo che nel 1986 aveva promosso il reclutamento di Arnaldo La Barbera nel Sisde con il nome in codice “Rutilius”. De Sena diventerà vicecapo della Polizia proprio negli anni in cui a capo della Polizia ci sarà De Gennaro. Già nel marzo 2012 il magistrato nisseno Domenico Bertone lamentava davanti alla Commissione parlamentare antimafia la lacunosità dei suoi ricordi. Nel novembre 2013, al Borsellino quater, De Sena racconta delle frequenti visite di La Barbera a Roma per riferire ai vertici della Polizia sull’andamento delle indagini. Il 31 agosto 2015 muore, a 72 anni, e nel 2024, tra le carte sequestrate ai familiari di La Barbera, emergono pure le tracce di due assegni consegnati a De Sena nel 1993 e nel 1997, la cui causale non è mai stata chiarita. Un anno prima era morto, a 82 anni, anche Domenico Sica, l’Alto commissario antimafia che aveva avuto contatti diretti con Totuccio Contorno negli Stati Uniti e che avrebbe potuto chiarire molti dei retroscena del rientro del pentito in Sicilia nel 1989, all’epoca delle lettere del Corvo di Palermo contro Falcone e De Gennaro. Proprio una delle vicende sulle quali, trentasette anni dopo, è tornata a indagare la Procura di Caltanissetta. Il 23 maggio 2023 lo Squalo, intercettato mentre discute con la sua storica collaboratrice Donatella Peruzzi dell’appello della Procura di Caltanissetta nel processo Depistaggio, pronuncia una frase che, secondo la lettura degli inquirenti, riguarda proprio Arnaldo La Barbera, morto di tumore nel settembre del 2002. “La biologia risolve i problemi”. “Eh però per chi rimane”, replica Peruzzi. Tra chi è rimasto, però, ci sono pure i pm di Caltanissetta, ai quali la morte dello stesso De Gennaro ha ulteriormente complicato la situazione. Perché se a parlare non saranno le carte, difficilmente qualcuno tornerà dall’aldilà per farlo.