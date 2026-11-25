È l'inizio del turbamento culminato lo scorso sabato con l'estremo gesto. Di più, è il crollo di una rete di protezione su cui De Gennaro pensava di poter contare, anche al CSA, con le sue telecamere, le sue guardie, i suoi occhi “americani” i ROS erano riusciti a penetrare. Ed è interessante a tal proposito approfondire il comportamento successivo di De Gennaro. I magistrati parlano di un cambiamento “radicale” nell'atteggiamento dell'ex capo della polizia, alle 18 dice alla segretaria di avere “un po' di preoccupazione”, per poi uscire dal CSA utilizzando l'uscita di servizio. Inizia un periodo di profonda inquietudine ed elevata prudenza, tanto che il giorno dopo, incontrando l'ex commissario straordinario per il Covid Domenico Arcuri, gli chiede di lasciare il cellulare fuori. Ma ad essere interessante è quello che succede nel periodo che va dal momento della scoperta alla sua uscita dal Centro Studi Americani. De Gennaro disdice degli appuntamenti, tra cui uno con il sottosegretario ai servizi Mantovano, e chiama poche, fidate, persone. Chi sono, e perché? Cerchiamo di capirlo.

La prima ad essere telefonata, alle 12:07, è Donatella Peruzzi. È una delle sue collaboratrici storiche, alle sue dipendenze prima come poliziotta della Criminalpol e poi al DIS, dove lavora ancora oggi. È colei che, secondo la Procura, dopo le perquisizioni nelle abitazioni dei familiari di Arnaldo La Barbera (la cui figlia è anche lei funzionaria del DIS) avrebbe collaborato con De Gennaro al contestato “depistaggio materiale”, l'occultazione e la successiva distruzione di documentazione relativa al 1992. Parte della documentazione in particolare era stata lasciata da Peruzzi in una borsa in macchina, poi rubata e ritrovata senza però il famoso hard disk da un terabyte. Il 10 marzo, dopo aver scoperto delle microspie, De Gennaro chiama Peruzzi, e sembra rimproverarla: “Non sono abbastanza aggiornato perché non mi aggiorni tu ma c'è qualcun altro”.

Poi passa l'ora di pranzo e intorno alle 16 De Gennaro si rimette al telefono, facendo in circa un'ora una serie di telefonate che dai magistrati sono descritte come finalizzate all'organizzazione di incontri nel più breve tempo possibile.

Chiama Luciano Violante, che però non risponde. Davanti alla Commissione Antimafia De Gennaro diceva: “Io e Violante? Abbiamo avuto contatti molteplici”. Poco dopo Capaci Violante era diventato il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, oggi, accantonata l'aureola di eroe della sinistra, si muove da lobbista, è presidente onorario dell'associazione Italiadecide, quando De Gennaro era alla guida di Leonardo è stato presidente della Fondazione Leonardo, ed oggi è presidente onorario di Multiversity, il gruppo italiano leader nel settore delle università telematiche, al centro di un'inchiesta per la procura di Napoli per i rapporti con la stampa. È anche presidente dell'advisory board di Multiversity, un “consiglio di saggi” (e potenti) in cui siedeva fino alla sua morte anche Gianni De Gennaro. Secondo la ricostruzione dei magistrati nisseni Luciano Violante sarebbe anche stato il tramite tra Gianni De Gennaro e l'ex procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, che gli avrebbe mandato su WhatsApp una parte della trascrizione delle intercettazioni del processo Prestipino, di cui Salvi è il difensore.

Altro elemento, in questi giorni il giornalista Attilio Bolzoni ha confermato quanto già riferito da Ilda Boccassini, cioè che la fonte della fuga di notizie sulle dichiarazioni del pentito Cancemi su Berlusconi sarebbe stato proprio De Gennaro nel marzo del 1994. Secondo quanto riferito dal giornalista Augusto Minzolini, anche Violante nel 1994 gli avrebbe fornito informazioni su una presunta indagine della Procura di Catania riguardante Marcello Dell'Utri. Violante negò di essere la fonte della notizia e si dimise dalla presidenza della Commissione antimafia dopo le polemiche.