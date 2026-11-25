10 marzo 2026, per Gianni De Gennaro è stato l'inizio della fine. L'ex capo della Polizia già sapeva di essere intercettato, già evitava di parlare al telefono, era cauto, ma un sancta sanctorum, un luogo sicuro, c'era. Il Centro Studi Americani in via Caetani, di cui era presidente, era il suo rifugio. Il Centro Studi Americani, ve lo abbiamo raccontato, è un luogo particolare, di potenti e poteri, un ponte al centro di Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti, finanziato da “soci” potentissimi. Ieri su Repubblica Luigi Zanda, ex capogruppo al Senato del PD e portavoce di Cossiga, dice: “Quello che a me colpisce di più è che siano state per due anni collocate microspie nella sede del Centro Studi Americani. È stata informata l'ambasciata Usa in Italia? Se non lo è stata si è trattato di un azzardo notevole”. Ma come? Il Centro Studi Americani è un'associazione di diritto italiano, mica una propaggine del territorio Usa. Perché allora avrebbero dovuto avvisare l'ambasciata? L'impressione, a sentire quelli che di queste cose se ne intendono, è che il Centro sia una sorta di struttura “informale”, e più informale e discreta, dell'ambasciata di Via Veneto. Ma, tornando al 10 marzo, in un altro suo ufficio, quello di via della Dataria, a due passi dal Quirinale, dove ha sede Webuild - il gruppo che guida il consorzio Eurolink per il Ponte sullo Stretto di cui De Gennaro era Presidente – riceve una confidenza da una talpa non ancora nota, gli dice che anche nel suo ufficio al CSA sarebbe intercettato.
È l'inizio del turbamento culminato lo scorso sabato con l'estremo gesto. Di più, è il crollo di una rete di protezione su cui De Gennaro pensava di poter contare, anche al CSA, con le sue telecamere, le sue guardie, i suoi occhi “americani” i ROS erano riusciti a penetrare. Ed è interessante a tal proposito approfondire il comportamento successivo di De Gennaro. I magistrati parlano di un cambiamento “radicale” nell'atteggiamento dell'ex capo della polizia, alle 18 dice alla segretaria di avere “un po' di preoccupazione”, per poi uscire dal CSA utilizzando l'uscita di servizio. Inizia un periodo di profonda inquietudine ed elevata prudenza, tanto che il giorno dopo, incontrando l'ex commissario straordinario per il Covid Domenico Arcuri, gli chiede di lasciare il cellulare fuori. Ma ad essere interessante è quello che succede nel periodo che va dal momento della scoperta alla sua uscita dal Centro Studi Americani. De Gennaro disdice degli appuntamenti, tra cui uno con il sottosegretario ai servizi Mantovano, e chiama poche, fidate, persone. Chi sono, e perché? Cerchiamo di capirlo.
La prima ad essere telefonata, alle 12:07, è Donatella Peruzzi. È una delle sue collaboratrici storiche, alle sue dipendenze prima come poliziotta della Criminalpol e poi al DIS, dove lavora ancora oggi. È colei che, secondo la Procura, dopo le perquisizioni nelle abitazioni dei familiari di Arnaldo La Barbera (la cui figlia è anche lei funzionaria del DIS) avrebbe collaborato con De Gennaro al contestato “depistaggio materiale”, l'occultazione e la successiva distruzione di documentazione relativa al 1992. Parte della documentazione in particolare era stata lasciata da Peruzzi in una borsa in macchina, poi rubata e ritrovata senza però il famoso hard disk da un terabyte. Il 10 marzo, dopo aver scoperto delle microspie, De Gennaro chiama Peruzzi, e sembra rimproverarla: “Non sono abbastanza aggiornato perché non mi aggiorni tu ma c'è qualcun altro”.
Poi passa l'ora di pranzo e intorno alle 16 De Gennaro si rimette al telefono, facendo in circa un'ora una serie di telefonate che dai magistrati sono descritte come finalizzate all'organizzazione di incontri nel più breve tempo possibile.
Chiama Luciano Violante, che però non risponde. Davanti alla Commissione Antimafia De Gennaro diceva: “Io e Violante? Abbiamo avuto contatti molteplici”. Poco dopo Capaci Violante era diventato il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, oggi, accantonata l'aureola di eroe della sinistra, si muove da lobbista, è presidente onorario dell'associazione Italiadecide, quando De Gennaro era alla guida di Leonardo è stato presidente della Fondazione Leonardo, ed oggi è presidente onorario di Multiversity, il gruppo italiano leader nel settore delle università telematiche, al centro di un'inchiesta per la procura di Napoli per i rapporti con la stampa. È anche presidente dell'advisory board di Multiversity, un “consiglio di saggi” (e potenti) in cui siedeva fino alla sua morte anche Gianni De Gennaro. Secondo la ricostruzione dei magistrati nisseni Luciano Violante sarebbe anche stato il tramite tra Gianni De Gennaro e l'ex procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, che gli avrebbe mandato su WhatsApp una parte della trascrizione delle intercettazioni del processo Prestipino, di cui Salvi è il difensore.
Altro elemento, in questi giorni il giornalista Attilio Bolzoni ha confermato quanto già riferito da Ilda Boccassini, cioè che la fonte della fuga di notizie sulle dichiarazioni del pentito Cancemi su Berlusconi sarebbe stato proprio De Gennaro nel marzo del 1994. Secondo quanto riferito dal giornalista Augusto Minzolini, anche Violante nel 1994 gli avrebbe fornito informazioni su una presunta indagine della Procura di Catania riguardante Marcello Dell'Utri. Violante negò di essere la fonte della notizia e si dimise dalla presidenza della Commissione antimafia dopo le polemiche.
Dopo Violante De Gennaro telefona a Giovanni Bianconi, inviato di punta del Corriere della Sera e grande studioso delle vicende di mafia e delle stragi di Capaci e via D'Amelio, su cui ha anche scritto due libri. Con Bianconi De Gennaro fissa un incontro per il giorno successivo. Giovanni Bianconi è anche marito di Fiorenza Sarzanini, altra giornalista del Corriere, ritenuta vicinissima a fonti dei servizi segreti, che è stata la prima a dare la notizia della morte di Gianni De Gennaro. Bianconi compare anche in una conversazione del novembre 2025 tra De Gennaro e il suo collaboratore Gratteri, nella quale l'ex capo della Polizia dice: “T'ho detto il fatto che m'ha detto Bianconi”.
Poi è la volta di un altro suo fedelissimo: Francesco Gratteri. Negli anni '90 lavora alla Criminalpol, poi alla DIA con De Gennaro, nel 2001 mentre De Gennaro è capo della polizia diventa direttore del Servizio centrale operativo (SCO), venendo spedito e coinvolto nel massacro della Diaz al G8 di Genova, venendo anche condannato a quattro anni per falso aggravato. Oggi è consulente per la sicurezza di Webuild nell'ambito del progetto del Ponte sullo Stretto guidato proprio da De Gennaro. Già nell'aprile del 2025 era stato coinvolto con l'ex capo della Polizia nel caso Prestipino, proprio a lui l'ex magistrato avrebbe rivelato informazioni riservate su indagini relative al Ponte sullo Stretto. Mentre, in una conversazione intercettata con Donatella Peruzzi, De Gennaro racconta che Luigi Li Gotti, storico avvocato di Contorno, avrebbe riferito a Gratteri che il collaboratore di giustizia aveva rifiutato di parlare con i magistrati.
Infine chiama il figlio, Giulio. Il secondogenito dell'ex capo della polizia è un giornalista, inviato del TG5. Secondo i magistrati di Caltanissetta De Gennaro gli avrebbe poi affidato un hard disk con documentazione ritenuta “di interesse” dagli inquirenti, oggi sotto sequestro.
Sono queste le persone che Gianni De Gennaro chiama subito dopo aver scoperto che anche il suo sancta sanctorum era ormai compromesso. Persone diverse, appartenenti ad ambienti diversi, perché li vuole incontrare? Le telefonate sono legate alle microspie? Avevano un obiettivo comune? Non lo sappiamo. Ma raccontano una rete di relazioni costruita in una vita trascorsa ai vertici delle istituzioni. Una rete a cui De Gennaro si aggrappa in uno dei suoi giorni più bui. E forse è proprio da qui che bisognerebbe cominciare a ricostruire gli ultimi mesi dell'ex capo della Polizia.