Maxi frana sulla Lecco-Ballabio: auto distrutta dai massi, due “miracolati”

Anzi i due, lievemente feriti, sono riusciti anche a uscire autonomamente dall’abitacolo, prima di essere portati in ospedale. Insomma, una tragedia sfiorata: “Siamo vivi per miracolo”. E adesso, preso atto della buona notizia dei due illesi, l'attenzione si sposta sui tempi per la messa in sicurezza e il ripristino del tratto. “A causa della caduta di massi in carreggiata al km 6,300 all'ingresso della Galleria Giulia, la strada statale 36 racc Raccordo Lecco Valsassina è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni dal km 0,000 al km 9.000 - si legge nella nota dell'ente stradale - I vigili del fuoco e il personale di Anas sono sul posto per la gestione della viabilità sui percorsi alternativi, per la programmazione delle operazioni di rimozione dei massi e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile e in piena sicurezza”. Segue la vicenda anche il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.