Control Resonant, forma e sostanza

Nell’ultimo libro dell’autrice sino-americana Yuyun, “Le cose in natura semplicemente crescono”, pubblicato da NN, a un certo punto si legge: «Le intuizioni sono storie fondate sulla potenzialità, le possibilità e le alternative. In questo senso le intuizioni sono fiction, finché, una volta confermate dalla vita, diventano fatti». A questa frase sono tornato spesso durante la prova di Control Resonant, il secondo capitolo dedicato all’universo di Control realizzato da Remedy. Un titolo che, ve lo dico subito per evitare fraintendimenti, aspettavo da tempo. Il primo Control mi aveva stregato per la sua capacità di trasporre l'immaginario del new weird, quel filone letterario che trova forse in “Casa di foglie” il suo esempio più luminoso, in un contesto videoludico coerente, ispirato e, soprattutto, bellissimo da giocare, con quel sistema di shooting in cui le coperture non si trovavano nell'ambiente, ma andavano costruite, piegando lo spazio e sfruttando il caos del combattimento. Nell’anno di Backrooms al cinema, mi pareva, insomma, un bel segno del destino.

Quando Remedy, attraverso una serie di trailer uno più intrigante dell'altro, ha annunciato che questo secondo capitolo, con protagonista il fratello di Jesse Faden, avrebbe imboccato una strada puramente action, la mia reazione è stata sorprendentemente laica: mi fido di Remedy. Anche se il gameplay non è sempre stato il loro punto di forza (vero, Alan Wake?), negli ultimi anni i finlandesi sono stati senza dubbio tra gli studi più convincenti e moderni dell'industria, forti di una visione autoriale ormai immediatamente riconoscibile. Non a caso qualcuno li ha definiti i "nuovi Kojima Productions", senza però quella progressiva deriva hollywoodiana e muscolare che ha caratterizzato il director giapponese.