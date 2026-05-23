“Dalla strada al palco”, ma sempre su Rai 1. Quanto ancora dovremo sorbirci la brutta copia dei programmi di Carlo Conti?

Sappiamo che per la finale il loro voto sarà svelato solo alla fine e avrà valore triplo e durante la puntata interverranno alcuni ospiti, tra cui: Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, Banda dell’Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia, Lou Bega, Greta Zuccarello e Selma.

Vi dicono niente la maggior parte di questi nomi? Praticamente sono un cocktail tra Ora o mai più, Tale e quale show, I migliori anni e i suoi Sanremo. Un cast fedele e rassicurante, in perfetto stile Rai. Come dire: invertendo l’ordine degli addendi, il risultato non cambia.

E, infatti, in questo infinito prolungamento del programma televisivo “contiano”, a presidiare è sempre la democristianità, che è il vero denominatore comune di tutti i suoi programmi.

Non importa se lui ci sia o meno, la sua “firma” si sente comunque. Laddove c’è perbenismo c’è Conti. Lo fiuti.

Il problema non è nemmeno più il singolo programma, ma il meccanismo che lo produce. Una televisione che tende a rassicurare più che a rischiare, che preferisce confermare volti e dinamiche già collaudate invece di provare a costruire qualcosa che esca davvero dal perimetro del già visto, è una tv immobile. Il risultato è un intrattenimento che funziona nell’immediato, ma che non lascia la minima traccia e non pretende mai davvero di farlo. Tra cinquant’anni - ma pure tra molti meno - chi si ricorderà di questo programma? È come se nessuna trasmissione puntasse più a diventare un cult. L’importante è macinare qualche ascolto in più e poi tanti cari saluti a tutti.

In questo senso, Dalla strada al palco non è un’eccezione ma una sintesi perfetta: c’è un contenitore ordinato e privo di spigoli, dove anche la diversità viene incanalata in una forma rassicurante. E questo è proprio il limite. Non tanto ciò che mostra, ma ciò che evita accuratamente di essere. La tv, negli anni, ha provato ad avvicinarsi alla realtà, ma alla fine quasi nessun programma ha ottenuto il risultato sperato, nemmeno gli stessi reality. Tutto è ancora una volta ben costruito per veicolare i soliti messaggi comodi. Quando ci sono i messaggi. E senza “scossa” anche Dalla strada al palco si aggiunge alla lunga lista dei programmi utili a conciliare il sonno. E almeno, anche stasera, risparmieremo sui tranquillanti.