È morto Jurgen Habermas, il più grande filosofo contemporaneo che nessuno ha mai letto

Ai tempi dell’università ricordo che la sua Teoria dell’agire comunicativo in due tomi era notoriamente ritenuta noiosa e oggi la sua recente storia della finale che campeggia sugli scaffali della Feltrinelli ovviamente superflua. I suoi scritti sulla laicità, la scienza e la religione erano delle varianti pedanti del liberalismo classico, ben più convincente, e soprattutto scevro di tutta quella sociologia che accontenta i filosofi alla ricerca di un nuovo illuminismo (o, peggio, di un nuovo positivismo). Primo di quella nuova generazione di studiosi della Scuola di Francoforte che ha tentato di salvare il salvabile da una corrente che aveva inzuppato il cervello nel marxismo, nella psicanalisi e in altre imposture intellettuali, è stato anche il primo ad aprirsi a discorsi più analitici, e cioè anglosassoni, comprendendo ciò che decenni dopo intuirono anche i Maneskin: e cioè che se canti in inglese avrai più pubblico e quindi più successo.