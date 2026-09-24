Fire Emblem: Fortune’s Winds, sette chili in sette giorni

Che cos’è un sistema integrato e che funziona? Questa domanda, più di natura filosofica, o ancora di più economico-politica, ci è venuta naturale da porci durante la nostra prova, di sette giorni esatti, di Fire Emblem: Fortune’s Winds, la nuova esclusiva di Nintendo Switch 2. Il titolo, vero e proprio fiore all’occhiello dei videogiochi di stampo strategico della grande N, con una forte componente gestionale e relazionale, ci ha colpito per la sua estensione e ambizione. Un videogioco che, sin dalle prime ore, non nasconde la volontà di proporsi come un’esperienza agglutinante per la videogiocatrice o il videogiocatore di turno. Nonostante un HUD di gioco comunque molto pulito, considerati tutti i compiti che è chiamato a svolgere, le task sono sempre numerose, anche se, ed ecco la prima scintilla del ragionamento iniziale ("Che cos’è un sistema integrato e che funziona?"), l’approccio richiesto è totalmente libero.

Nonostante la macro-avventura si componga di quattro sezioni, ognuna delle quali capitanata da un’eroina o da un eroe, protagonista del proprio segmento di gioco (mentre il nostro avatar, Eshmel, funge da filo conduttore iterativo dell'intera esperienza), Fortune’s Winds non impone alla videogiocatrice o al videogiocatore un percorso obbligato, magari affrontando prima questa o quella route per poi passare alla successiva, ma integra perfettamente la possibilità di scegliere. Pasticciando un pochino tra diverse partite, e anche parlandone all’interno della redazione stessa, c’è chi ha optato per un processo democratico, se non proprio collettivista (chi scrive, ndr), portando avanti ogni singolo percorso in maniera il più possibile omogenea, e c’è chi invece ha "battezzato", sin dalle prime ore di gioco, un proprio eroe e lo ha portato fino in fondo, per poi recuperare gli altri, diciamo così. Quest’attitudine libertaria è sicuramente uno dei tratti caratteristici principali di Fire Emblem: Fortune’s Winds, anche se, ve lo diciamo subito, optando per un approccio "separatista" il compito diventa un attimo più arduo, considerando che stiamo parlando di un gioco comunque molto severo e che impone quindi statistiche e livelli di base piuttosto alti nelle fasi avanzate dell’avventura.