Silent Hill Townfall: frequenze di incubo

Se Resident Evil mette tensione e spavento, Silent Hill ti getta addosso inquietudine e paura. Per anni, soprattutto nella seconda metà degli anni Novanta, ci siamo ripetuti questa formula per differenziare le due principali, per carità, saghe videoludiche horror. Poi sono arrivati il quarto capitolo di Capcom e i capitoli successivi al terzo di Konami, e le cose sono molto cambiate. Oggi potremmo dire che, se da un lato la serie di Capcom è diventata "il" kolossal horror per eccellenza dell'industria videoludica, Silent Hill si è trasformata in un revenant un po' freak, capace, a volte, di innestare una sorta di "nostalgia dell'incubo", come nel caso di Silent Hill 2 Remake, e altre di fornire materiale sufficiente per voltare pagina, come nel caso di Silent Hill f, un passo falso, a nostro avviso, dopo premesse così stimolanti. Un Silent Hill ambientato nel Giappone degli anni Sessanta? Ancora oggi, wow.

Eppure, come ogni revenant che si rispetti, Silent Hill non lo butti giù neppure con le granate e oggi, grazie al lavoro di Screen Burn, lo studio scozzese già autore di Stories Untold e Observation, con Annapurna e Konami, torna con Silent Hill: Townfall. E, signore e signori, l'incubo è tornato. Con gusto e autorialità.

Già dai primi minuti questo capitolo si rivela qualcosa di potentissimo, ambientato com'è su quest'isoletta di pescatori sperduta nel Mare del Nord, ovviamente avvolta dalla "classica" nebbia di Silent Hill ma anche capace di suscitare sensazioni nuove nelle videogiocatrici e nei videogiocatori. L'utilizzo della prima persona, un po' come accadde a suo tempo con Resident Evil 7, rappresenta infatti un vero punto di svolta per la serie. Nei panni del protagonista ci sentiremo costantemente in pericolo, braccati ma soprattutto trascinati, contro la nostra volontà, dentro un incubo lucido, un racconto horror da vivere a occhi aperti.

Dal punto di vista della regia, le scelte compiute sono di gusto estremo. Non parliamo soltanto delle cutscene, ma della composizione stessa delle immagini durante l'esplorazione e del modo in cui il level design costruisce continuamente l'inquadratura. Ci troviamo di fronte a uno dei giochi più affascinanti da osservare degli ultimi tempi. L'alternarsi del bianco lattiginoso della nebbia, del blu e del grigio rugginoso dell'isola di St. Amelia, in contrasto con i rossi accesi e sanguigni delle manifestazioni dell'incubo oppure con i neri profondissimi dei baratri in cui verremo trascinati, è qualcosa, a nostro modo di vedere, di davvero eccezionale, tanto per la sua bellezza quanto per la sua originalità.

Originalità che ritroviamo anche nel gameplay grazie all'utilizzo costante di una sorta di piccolo televisore portatile che il protagonista porta sempre con sé. Il suo impiego è sostanzialmente duplice. Il primo, molto intelligente, consiste nel fornire indizi, mai troppo espliciti ma neppure inutilmente cervellotici, su dove andare, quali tracce seguire e quali informazioni raccogliere nello scenario. Il secondo è ancora più interessante: il televisore rappresenta il corrispettivo della radiolina del primo Silent Hill. Non solo permette di captare la presenza dei nemici, ma offre anche un'idea della loro posizione nello spazio. A volte, quando le creature sono davvero vicine, è persino possibile scorgerle attraverso il piccolo schermo. Una soluzione brillante, perfettamente coerente con un gameplay più "silenthilliano" che mai.