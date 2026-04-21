Grande Fratello VIP, il triangolo sì: Lucia e Raul (ex Temptation Island) si baciano e ora Renato? [VIDEO]

La strategia della bella Lucia sembra molto chiara: giocarsele proprio tutte. E, si sa, al Grande Fratellogi baci e litigi fanno share. Dopo la sua brevissima relazione con Renato, si apre il triangolo pronto ad accogliere Raul. Il bacio tra Lucia e Raul è avvenuto durante una serata a tema, “la cena spaziale”; i due dovevano riprodurre la scena emblematica di Lilli e il Vagabondo, ma la scena è diventata più che una semplice recita e li ha visti coinvolti in un bacio appassionato, riproposto poi di fronte alle telecamere del confessionale.

Raul ha poi confermato un interesse che coltiverebbe da tempo per Lucia, lei addirittura lo ritiene “il padre ideale per un figlio”. Tuttavia, l’attrazione per Renato Biancardi non è mai stata smentita da Lucia: i due avevano interrotto la loro passione a seguito di alcune incomprensioni. E ancora oggi, Lucia, ritiene che l’attrazione che prova nei confronti di Renato sia più forte rispetto a quella sbocciata con Raul.

A questo proposito, non sono mancate le critiche di Raimondo Todaro che l’ha definita incoerente e che ritiene che finché la ragazza continuerà a tenere aperta la porta verso Renato, non potrà intraprendere nulla di serio con altri.

Nel frattempo, non solo Raul ha reso manifesto un interesse per Lucia, ma è anche Alessandra Mussolini che lo ritiene innamorato perso.

Questo triangolo al GF Vip, intanto, pare che giovi soprattutto a Lucia, che forse potrà trarne i benefici proprio a poche puntate dalla fine del reality: qualora dovesse andare in nomination, il pubblico potrebbe scegliere di tenerla “per vedere come va a finire”.