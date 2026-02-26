Inclusivi un caz*o. A Bologna censurato il libro delle filosofe Cavarero e Guaraldo. Doveva esserci un evento con la Casa delle donne e il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, ma all’ultimo tutto: “Clima poco sereno”

L’evento è stato annullato con una motivazione che non è minimamente sorprendente, è anzi banale e sentita già altre mille volte: “Gentilissima Dott.ssa Guaraldo, siamo estremamente dispiaciute di comunicarLe che abbiamo dovuto rinviare la presentazione del libro per diverse ragioni. La principale è che, purtroppo, non sussistevano le condizioni per svolgere l’iniziativa in un clima di serenità. Ci scusiamo per la comunicazione tardiva e confidiamo nella Sua disponibilità a partecipare alla presentazione, che intendiamo organizzare prossimamente in un contesto diverso e più favorevole al confronto”. Mancava un clima sereno. E quindi che si fa? Si censurano le intellettuali, dandola vinta a chi quel clima lo ha inquinato, ai violenti. C’è poco da dire. Guaraldo commenta così: “Non avevo ancora esperito, prima di oggi, una esplicita censura. Significa che il nostro libro Donne si nasce ha colpito nel segno. Mi pareva strano, infatti, che riuscissimo a solcare le mura della blindatissima Bologna”. Un libro che ha colpito nel segno va letto, non va censurato. Magari va discusso, ma non va eliminato dai radar. Un libro non è un razzo, né una portaerei. Non è un sottomarino nemico né un carro armato. Un libro è il confine che separa la civiltà dalla barbarie, il dibattito, il pluralismo, la cultura e la democrazia dalla violenza, dall’intolleranza e dalla censura. Quindi, per ora, limitatevi a leggere questo libro. Domani, quando lo avrete finito, ponetevi invece una domanda: è questa l’inclusività di cui si parla? È questo il rispetto? È questa la democrazia che si vuole difendere?