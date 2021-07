Nei fatti l’Ep dei Malacarna, questo il nome di questo progetto, è una commistione di storie legate alla caccia alle streghe, cantate in un suggestivo e sinistro dialetto lucano, su brani che spaziano da un folk-blues di matrice decisamente tribale e selvaggio all’industrial più spinto, con su tutti due numi tutelari, i Nine Inch Nails di Trent Reznor, che credo siano tra gli idoli indiscussi di Pastano, e i Black Sabbath. Ne esce un lavoro davvero eccellente, stratificato, che gioca tra tradizione, la malacarna cui fa riferimento il nome è appunto la strega, la donna che fa paura, la puttana, Rob Zombie, uno che fa una musica non troppo distante dai Malacarna, a questo ha dedicato il film Le Streghe di Salem, per dire, tradizione, dicevo, e contemporaneità, i suoni sono assolutamente aderenti all’oggi, come lo sono le immagini create ad hoc da Bhawl, post-industriale come pochi. Un mondo oscuro, il loro, cupo, dove il sacro e il profano, penso al brano “Oh Signore”, con un prezioso feat di Raiz degli Almamegretta, si incontrano e scontrano, esattamente come avviene allo sguardo gettato sul passato e il presente, una canzone, questa, che è una bestemmia mascherata da preghiera, niente è mai come sembra.

Un modo, forse, e togliete pure questo forse, per dimostrare che nulla è cambiato nei secoli, da quando cioè si tendeva a escludere quel che non si capiva, a eliminarlo, a oggi, pensate che in pieno Medioevo è nata e ha lasciato un segno indelebile una donna come Ildegarda Von Biden, per tornare all’incipit di questo mio scritto.