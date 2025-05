C'è un contest e arriva anche Mimì da X Factor (che non vuole farsi riconoscere?) voto 5-

15:40 Allora, visto che tutto deve necessariamente diventare un talent altrimenti non è televisivo (c'è un preciso posto all'inferno per chiunque si sia inventato 'sta panzana) ecco il contest per emergenti annunciato da BigMama. Nel pomeriggio, credo proprio sotto al sole a picco, si sono esibiti in tre, uno più lagna dell'altro. Forse, appunto, per il caldo. Vince tale Dinike (penso, è una trascrizione fonosintattica, che ne so) ed è tutta contenta con due maxi-premi tra le mani. La raggiunge sul palco Giglio che non è un concorrente dell'ultimo Grande Fratello, bensì la trionfatrice dello stesso concorso lo scorso anno. Ciumbia. Valgono ancora come scaldapubblico? Sì, ma meno tarantolati.

15:51 Arriva Mimì, ultima vincitrice di X Factor che poi ha fatto qualche spot pubblicitario, credo per compagnie telefoniche target Gen Z. Canta (malino) di uno che "parla di Manhattan ma sa di Brooklyn". Ma che gente figa conosce, 'sta Mimì? Io al massimo incontro persone di Corvetto ma paiono di Rogoredo. Comunque, occhiali scuri sul viso, tuta scura da cantiere, pare non voler farsi riconoscere. Non che ci fosse poi tutto questo rischio, stellina, ma ok, come preferisci tu.