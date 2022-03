Tu vivi l’arte come condivisione, sia come direttore artistico che come spettatore? La pandemia come le piattaforme on-demand non ci hanno privato di questo aspetto dell’arte?

La condivisione è una conditio sine qua non dell’arte, è il tentativo purtroppo fallimentare di sopperire a certe mancanze, sul perché siamo nati, ognuno si trova delle spiegazioni, se le trova. Il principio, soprattutto, del mio lavoro è di comunicazione, parti dal principio di raccontare una storia. La pandemia ha messo in discussione i vecchi modi di vivere proponendo nuovi modi. Il cinema in quanto sala cinematografica ha subito danni enormi a livello culturale, con tutte le piattaforme a disposizione con un prezzo mensile che è l’equivalente di un biglietto del cinema, hai una moltitudine di offerte. Il teatro come tutti gli spettacoli dal vivo ha la natura dell’esclusività. A livello di inconscio collettivo è un evento irripetibile, non definibile, carnale, non reiterabile. Nella pandemia ci è mancata la condivisione carnale.

Nel tuo lavoro c’è un fil rouge, una ricerca sul concetto di umanità: come mai?

L’indagine umana è quello che rende un’opera (cinema, teatro, televisione) di valore ossia di interesse profondo che non si riduca soltanto all’entertainment (che va benissimo anche solo quello). L’indagine umana ci porta a empatizzare, non credo di dovere dare delle risposte a chi guarda i miei prodotti, ma di dare della dignità e umanità al personaggio che devo rappresentare. Tramite il mio lavoro ti spingo a porti delle domande che ti indirizzino verso una scelta, migliore o peggiore non lo so. Purtroppo o per fortuna il pubblico ha a che fare quotidianamente con la crudeltà individuale e collettiva. Che significa crudeltà? Io non faccio un lavoro filosofico o speculativo, io faccio un lavoro carnale, compio azioni che sono leggibili in quanto tali.

Come vivi la distinzione tra l’uomo e l’artista nell’epoca dei tribunali social

Questa eliminazione di un artista appartiene alla cultura americana, ma anche alla nostra cultura borghese, le cose vanno fatte ma non vanno dette! Oggi nella gogna pubblica ne paghi le spese. Io sono favorevole al #MeToo ma trovo assurdo che siano stati addirittura confiscati gli Oscar a Kevin Spacey. Parliamo per parossismi e utopie, se Dante fosse stato un criminale (qualsiasi accezione vogliamo dare alla parola) ha un valore il fatto che abbia scritto la Divina Commedia? Io non ho risposte.

Ero in guerra ma non lo sapevo è un buon film, ma parlandone con Marco Giusti è venuta fuori la percezione che predominasse la paura di venire etichettato come un film di destra o, per dirla con Giusti stesso, dare l’idea che fosse un film commissionato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni…

La cosa che mi ha fatto mettere corpo e voce in Ero in guerra ma non lo sapevo è proprio la strumentalizzazione dei media per un interesse personale (non so quale) che porta delle conseguenze specifiche a un individuo. Quanti di noi subiscono una strumentalizzazione? Succede ovunque, anche al bar, figuriamoci in quest’epoca social. Nel film è emblematico il fatto che chi ha ucciso il rapinatore non è stato lui, Pierluigi Torreggiani. Però Torregiani era la figura ideale per la stampa, era in vista come imprenditore, era un borghese super partes, ma rimaneva un commerciante a cui attribuivano una certa ideologia. Posso garantire che a Luca Barbareschi il film non è stato commissionato da Salvini o dalla Meloni. Non è un film che racconta un periodo storico, il periodo storico è un pretesto, il tema è la strumentalizzazione.