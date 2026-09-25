Odissea stellare di Kim Bo-young: io, l’universo e tutti gli altri

“Amare una persona è come amare l’universo, e fare qualcosa per qualcuno è come farlo per il cosmo; non è forse vero, allora, che condividiamo ogni regalo con le stelle?

Così, mi auguro che questo libro si trasformi in un dono prezioso anche per te.”

Già, un dono prezioso. “Odissea stellare” di Kim Bo-young, pubblicato da ADD Editore, è proprio questo, un dono prezioso che l’autrice ha fatto a noi lettrici e lettori e che abbiamo il compito di, passatemi l’ardire, trasmettere agli altri. Penso questo dopo aver letto una raccolta di racconti di genere fantascientifico in cui si riflette di filosofia e di morte, di amore e astronomia, di fisica quantistica e di esplorazione spaziale ma, soprattutto, si riflette sulla nostra condizione umana, su come è oggi, su come sarà tra cento anni e centomila anni e su come saremo alla fine del tempo e ai confini dell’universo.

Questo è Odissea stellare, costituito da tre racconti che funzionano più o meno così: i primi due sono in dialogo, avendo per protagonisti due innamorati, promessi sposi destinati a non incontrarsi nelle pieghe dello spazio-tempo, ma comunque sempre innamorati, mentre il terzo, diviso a sua volta in quattro sezioni, ha al centro un altro protagonista, un esploratore del tempo e dell’universo. Come vedete, la struttura è molto peculiare e riflette bene la natura stessa del libro, nato per aggiunte di materiale diverso: “In viaggio verso il futuro”, il terzo racconto, è il più antico, scritto nel 2004, mentre “Ti sto aspettando” nasce nel 2015 su richiesta di un amico che voleva utilizzarlo per fare la proposta di matrimonio alla fidanzata e “Sto tornando” da te arriva nel 2020, come regalo dell’autrice alla coppia. Eppure, nella sua eterogeneità, il libro trova sempre una sua compattezza, anche narrativa: i due innamorati sono infatti legati proprio al giovane esploratore di In viaggio verso il futuro.