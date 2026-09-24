Onimusha: Way of the Sword, la purezza dell'action giapponese

Capcom continua a fare una cosa che ormai sembra quasi scontata, ma non lo è affatto: pubblicare videogiochi solidissimi. Onimusha: Way of the Sword è l'ennesima dimostrazione di uno studio che, dal punto di vista tecnico, sembra aver trovato una continuità impressionante. Grazie al RE Engine tutto funziona come dovrebbe funzionare e, soprattutto, tutto appare esattamente come dovrebbe apparire. Ma sarebbe riduttivo fermarsi qui, perché Onimusha è molto più di un action impeccabile dal punto di vista produttivo. È un videogioco che affonda le proprie radici nell'immaginario del grande cinema giapponese, trasformandone il linguaggio in sistema di combattimento.

L'aspetto più affascinante di Onimusha: Way of the Sword è infatti il modo in cui riesce a fondere estetica e gameplay in un'unica idea di regia. Il gioco guarda alla teatralità del cinema chambara e del jidaigeki, dove il combattimento oltre che azione è anche, se non soprattutto, rappresentazione. Ogni gesto viene amplificato, ogni pausa pesa quanto un colpo di spada e ogni duello diventa una coreografia. I demoni non sono soltanto mostri: sono figure deformate, monumentali, che emergono dalle leggende del folklore nipponico, dal teatro Nō o dalle stampe più inquietanti dell'ukiyo-e. Ma è quando la katana viene sguainata che questa estetica trova davvero il proprio significato. Il combat system non premia la frenesia, bensì il tempo, la distanza e la precisione. Ogni parata perfetta, ogni contrattacco e ogni esecuzione sono gesti scenici, quasi pennellate (un po' come le strisciate di sangue). L'animazione accompagna ogni movimento con una fluidità impressionante, mentre la regia enfatizza l'impatto dei colpi attraverso rallentamenti, inquadrature e una gestione magistrale del ritmo. La violenza non è mai fine a sé stessa: diventa eleganza.