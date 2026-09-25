Onslaught: The Desert Chainsaw Ghost Recon Massacre

Partiamo da un ragionamento semplice e cristallino come un torrente d'alta montagna: un film action, o d'azione se preferite, ha uno e un solo compito, ovvero generare una tensione diciamo "positiva" in cui, nonostante si sappia che l'eroina o l'eroe di turno ce la farà, ci porti comunque a tifare per il protagonista, rimanendo con il fiato sospeso durante le varie rocambolesche avventure di cui è al centro. Ecco, partendo da questo presupposto, Adam Wingard, regista di Onslaught, sbaglia praticamente tutto. Non solo non ci regala mai un guizzo o una trovata interessante dal punto di vista della regia, ma, coadiuvato da una sceneggiatura debole e inconsistente, ci consegna una versione "da discount" del bellissimo Revenge di Coralie Fargeat. Con protagonista Adria Arjona, attrice sempre più quotata a Hollywood, la storia segue una mamma, l'ex soldatessa e cecchina Celeste, costretta a difendere la figlia dall'incursione di un terzetto di supersoldati geneticamente modificati da uno scienziato legato agli esperimenti nazisti. Detto così sembrerebbe la classica trashata americana e, ve lo confessiamo, l'avremmo preferita di gran lunga.

Già perché, e lo possiamo dire fin da subito, il film, nonostante queste premesse da B-movie, non riesce mai a fare i conti con se stesso. Se infatti il tono dovrebbe essere sopra le righe, con linee di dialogo e personaggi al limite del caricaturale (basti pensare al veterano del Vietnam che, nonostante sia anzianissimo e quasi paraplegico, è una specie di Rambo redivivo, oppure al funzionario ministeriale che si sballa con le droghe e sembra un reduce da qualche rave in Olanda) Onslaught pretende anche di prendersi molto sul serio, tentando di far empatizzare lo spettatore con Celeste e con il suo passato. Peccato che questa "grande storia" venga liquidata in appena tre flashback di una bruttezza rara, con una fotografia grigiastra che immerge tutto in una specie di "cemento chiaro" e rallenty che dovrebbero mettere in scena l'orrore della guerra, combattuta ovviamente contro qualche non meglio precisato Stato pseudo-terrorista simil-arabo, senza però trasmettere alcun tipo di emozione.