Rosalia costretta a fermare lo show per via di un malessere. Alcuni fan presenti: “Forse non piangeva per l’emozione, ma perché si stava contorcendo le budella”

Tutto esaurito per il Lux Tour di Rosalia al forum di Assago nella data di ieri sera.

E in certi casi i sold out possono diventare più un rimpianto che un traguardo.

Da un’artista di fama mondiale ci si aspetta che nel backstage si scoli qualche gin o un bicchierozzo di whisky, e invece la povera Rosalia in camerino aveva ben altro da ingerire per non soccombere ai crampi intestinali.

La cantante ha dovuto interrompere il suo concerto durante il secondo dei quattro atti previsti. Ha affermato di essere in preda a un forte malessere intestinale, dovuto a una intossicazione alimentare, ha salutato i fan e ha lasciato il palco.

Le sue parole prima di chiudere il concerto: “Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Volevo che aveste la migliore esperienza possibile, non mi era mai capitato prima. Ho spinto lo show ma devo fermarmi fisicamente, non posso continuare, ho fatto del mio meglio. Mi dispiace tantissimo Milano perché volevo che lo show andasse fino alla fine”. Rosalia era visibilmente provata dal malessere e dalla delusione di dover lasciare un live così atteso

Dispiacere condiviso per l’artista e i suoi fan.

Una ragazza presente tra il pubblico racconta: “C’è stata molta attesa per il concerto che è iniziato un’ora dopo rispetto a quanto previsto. Rosalia è stata eccezionale, la sua voce sembrava uscita da uno studio di registrazione, nessuno poteva intuire che stesse poco bene né prevedere che avrebbe addirittura interrotto il live per questo. È partita dall’album Lux per poi cantare alcuni brani di Motomami e, dopo La combi Versace, abbiamo visto spegnersi lo schermo e abbiamo pensato si trattasse di una pausa. Dal buio del palco poi è arrivata Rosalia che ha spiegato che non le fosse mai successo di dover interrompere un concerto a causa di un malessere. Ha poi aggiunto che avrebbe provato a prendere delle medicine e, dopo una successiva pausa, è tornata sul palco per annunciare che si trovava costretta a chiudere il concerto. Il pubblico ha empatizzato con lei, infatti non ci sono stati lamenti tra i fan presenti”.