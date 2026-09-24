The Blood of Dawnwalker: i vampiri sotto al Patto di Varsavia

È osservando la valle attraverso i loro occhi che la nostra interpretazione ha iniziato a prendere forma. Non crediamo che The Blood of Dawnwalker sia un'allegoria del Partito Operaio Unificato Polacco, né che Rebel Wolves abbia deciso consapevolmente di raccontare il socialismo reale. Sarebbe quantomeno una conclusione arbitraria e il gioco non offre elementi per sostenerla. Crediamo però che sia difficile immaginare uno studio nato in Polonia completamente impermeabile alla memoria storica del proprio Paese. Per quasi mezzo secolo il PZPR ha governato un Paese che aveva conosciuto prima l'occupazione nazista e poi il blocco sovietico; una storia complessa, culminata con Solidarność e con la transizione democratica, che ha inevitabilmente lasciato tracce nell'immaginario collettivo. Le opere culturali, del resto, raccontano spesso molto più di quanto i loro autori abbiano programmato di raccontare.

È per questo che la parabola dei drakhir ci ha ricordato quella di molti regimi del Novecento nati promettendo emancipazione, sicurezza, sanità e la fine dei privilegi delle vecchie classi dominanti. Nel gioco i contadini vengono davvero liberati dal sistema feudale, la nobiltà perde il monopolio del potere e la peste viene contenuta grazie al sangue dei vampiri. Sarebbe sbagliato fingere che questi cambiamenti non migliorino, almeno inizialmente, la vita della popolazione. Proprio questa ambivalenza rende il loro dominio così interessante, perché il consenso non nasce soltanto dalla paura, ma anche dalla convinzione che il prezzo richiesto sia inferiore ai benefici ottenuti. È una dinamica che attraversa molta della storia europea e che qui riaffiora senza mai trasformarsi in una lezione o in una tesi esplicita.

Ripensando al saggio “Contadini e santi”, Aron J. Gurevič descrive un Medioevo nel quale il potere, la religione e la vita quotidiana erano aspetti inseparabili della stessa struttura sociale. Ecco, The Blood of Dawnwalker immagina che cosa accadrebbe se quella struttura cambiasse improvvisamente padrone senza modificare davvero la propria natura. Cambiano le insegne, cambiano le gerarchie, cambia perfino il rapporto con il cristianesimo, ma il sistema continua a reggersi sullo stesso principio: qualcuno prospera perché qualcun altro è disposto, o costretto, a pagare il prezzo necessario a mantenerlo in vita. Nel caso dei drakhir quel prezzo assume semplicemente la forma più evidente possibile, il sangue. Alla fine il merito più grande dei Rebel Wolves è proprio questo. Pur con un combat system che perde equilibrio nella seconda metà dell'avventura, un protagonista che non possiede ancora il carisma di Geralt di Rivia e qualche inevitabile incertezza tecnica, lo studio polacco dimostra un'ambizione sempre più rara: costruire un WRPG capace di continuare a interrogare il giocatore anche dopo i titoli di coda.

Forse è per questo che, ripensando all'intera esperienza, ci sono tornati in mente i CCCP e quel desiderio paradossale di «rifugiarmi sotto il Patto di Varsavia». Non perché The Blood of Dawnwalker parli davvero del socialismo reale, ma perché pochi giochi recenti sono riusciti a raccontare con altrettanta lucidità quanto possa essere sottile il confine tra protezione e controllo, tra emancipazione e dipendenza, tra il potere che promette di salvarti e quello che, quasi senza che tu te ne accorga, finisce lentamente per nutrirsi di te.