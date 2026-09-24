The Invite, quattro persone in una stanza e tutto quello che non diciamo sull’amore

Ma allora si può ancora parlare di amore, depressione, fallimento e sesso senza apparire volgari, sciatti o, peggio ancora, terribilmente noiosi? A giudicare da The Invite di Olivia Wilde la risposta è sì, eccome se è sì. Perché con un cast stellare composto da Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton e dalla stessa Wilde, la regista imbastisce una commedia sull’amore e sullo stare assieme dove si ride, si piange, ci si arrabbia e, soprattutto, si empatizza fortissimo con quattro esseri umani che sembrano diversissimi e invece, a guardarli bene, sono tutti impegnati nella stessa complicatissima operazione: capire che cosa farsene della propria vita e della persona che hanno accanto.

Al centro di The Invite ci sono infatti due coppie che più diverse, almeno apparentemente, non potrebbero essere. Da una parte Joe e Angela, interpretati da Seth Rogen e Olivia Wilde, sposati, genitori di una figlia e ormai incastrati in una quotidianità fatta di piccoli rancori, battute ripetute troppe volte, silenzi e frustrazioni. Lui è un musicista fallito che ora insegna musica, brontolone, depresso, ancora incapace di fare davvero i conti con quello che avrebbe voluto essere. Lei è una donna che sembra non aver mai fatto veramente nulla della propria vita perché terrorizzata dalla possibilità di fallire. Dall’altra parte ci sono Piña e Hawk, Penélope Cruz ed Edward Norton, una psicoterapeuta e sessuologa e un ex vigile del fuoco che sembrano vivere invece sulle nuvole, liberissimi, innamorati, sessualmente appagati e apparentemente privi di tutte quelle sovrastrutture che hanno trasformato il matrimonio dei loro vicini in una specie di prigione arredata molto bene.

Una coppia non funziona, l’altra forse funziona fin troppo bene. E in mezzo ci sono tanti non detti, bocconi amari ingoiati, tristezze sopite, dolori e perdite che hanno segnato le vite di tutti. Perché ci si innamora per caso, ci si mette assieme per pazzia, si rimane assieme per noia e magari non ci si lascia per paura. Oppure perché l’idea di separarci potrebbe fare paura a nostra figlia. E allora continuiamo. Giorno dopo giorno, stanza dopo stanza.