Non sono certo da meno le nuove leve dell’italica medicina. Per esempio @Peppe893 (156,6 K) che, specializzando, filma la propria daily routine al Policlinico di Bari (poverino, qualche volta gli tocca pure svegliarsi alle 7 del mattino!) portando il telefono fino in sala operatoria. I video che posta, a quanto dice, sono tratti da interventi reali in presa diretta, quella che stiamo guardando non è una puntata di Nip/Tuck. Non pago, il ragazzo si scusa con i follower per aver dovuto oscurare determinati passaggi dell’operazione (“non erano adatti agli standard di Instagram, sapete”) ma invita tutti a unirsi al suo canale Telegram dove, promette, ci sarà il video dell’intervento chirurgico per intero e senza censure. L’ospedale è al corrente di tale attività social? E la paziente (che, in qualche frame, si vede distintamente in viso)? Con queste domande nella testa, andiamo su Telegram dove non troviamo (per fortuna) i video citati dal medical influencer ma un sacco di link affiliati per comprare roba su Amazon e parecchi testi di studio per la Facoltà di Medicina in Pdf con un messaggio pinned (fissato) in alto: “Molti di questi libri li ho pagati e resi disponibili per voi”. Ah.

Irresistibili i suoi video-reaction alle ecografie delle influencer e soprattutto ai progressi della gravidanza Instagram di Paola Turani che, per sua stessa candida ammissione, Peppe893 non conosce personalmente. Ma questo non gli vieta di produrre filmati IGTV anche di 10 minuti in cui si congratula, si sdilinquisce, mostra un’emozione, se ce lo concedete, a tratti agghiacciante. Come altrettanto agghiaccianti sono le immagini di parti naturali in primissimo piano che fioccano sul suo profilo Instagram come fossero gattini pucciosi. Da dove arrivano? Nelle corpose caption, tantissimi inviti alla condivisione ma nessun credit.