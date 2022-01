Il paradosso di Nole: numero uno e (incolpevole) “cattivo maestro”. La sua esenzione medica dal vaccino sarà un precedente per tutti gli sportivi?

Sono ormai quasi due anni che Djokovic è diventato uno dei paladini del movimento no-vax. Era infatti maggio 2020 quando dichiarò “Sono contrario alla vaccinazione contro il coronavirus”, divenendo così il baluardo per migliaia di antivaccinisti sparsi in tutto il globo. Ma adesso, nella vicenda Australian Open, quali colpe ha Djokovic?

Nole è infatti l’esempio materiale di come poco importa se tu sia un no vax quando porti la pecunia. Djokovic infatti può esser considerato da qualcuno un folle poiché non si vaccina, ma in questo caso di colpe non ne ha. I colpevoli sono altri, anche se i tuttologi del web non se ne rendono conto. In primis chi gli permette di fare esattamente ciò che vuole, come vuole e se lo vuole. C’erano, infatti, tanti dubbi sulla partecipazione agli Australian Open del serbo, che li ha vinti negli ultimi tre anni. Ma poco conta quell’“unvaccinated tennis players ruled out of 2022 Australian Open” (“i giocatori non vaccinati saranno esclusi dagli Australian Open 2022”) del direttore dello Slam, soprattutto se ti chiami Djokovic. Sì, perché qualche medico ha firmato un’esenzione che è stata accolta, creando così un grande precedente nel mondo sportivo proprio mentre si parla di obbligo vaccinale per quasi tutte le discipline. Se Djokovic può essere esente, ci si potrebbe chiedere con un po’ di ingenuità, perché non può esserlo un giocatore di serie C di calcio oppure un pallavolista di serie B2?

Potremmo chiamarlo il paradosso Djokovic, perché mentre il mondo no vax esulta festante la partenza verso l’Australia di uno dei suoi più importanti esponenti, il resto del mondo si scaglia contro il numero uno del tennis che ha l’unica “colpa” di essere il più forte anche senza vaccino.