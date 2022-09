Il Teneré 600 nella serie “Supersex” di Netflix, ispirata alla vita (e alla moto) di Rocco Siffredi: ecco le foto esclusive

Alessandro Borghi è Rocco Siffredi in “Supersex”, serie a episodi ispirata alla vita del noto pornodivo e annunciata da Netflix. Le riprese sono iniziate a Roma e sul lungomare laziale durante le scorse settimane. Per la prima stagione sono previsti 7 episodi, in arrivo e in 190 Paesi nel mondo durante il 2023. Tra gli altri interpreti, sono presenti nel cast: Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni, nel ruolo di Rocco ragazzo. Netflix ha anche annunciato che la nuova serie italiana “Supersex” è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Freemantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay, e che verrà distribuita dalla piattaforma di streaming il prossimo anno.