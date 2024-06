Ok, ma davvero Ultimo aspetta un figlio da Jacqueline Di Giacomo? E intanto lei sui social…

Il cantante Ultimo, il cui nome reale è Niccolò Moriconi, è fidanzato da diverso tempo con Jacqueline Di Giacomo. Lei, 24 anni, lui 28, hanno ufficializzato la loro relazione nel 2021 e da allora li vediamo in tenerissimi scatti sui social di entrambi, tra sguardi, abbracci e un amore che appare sempre più forte. Ora sembra però che ci sia una sorpresa non da poco. Ma lei che cosa fa? Con circa 240 mila follower su Instagram, lavora nel mondo del cinema, oltre a essere la figlia della nota showgirl Heather Parisi, con la quale però i rapporti non sono sempre stati idilliaci. Con il padre, invece, il noto ortopedico romano Giovanni di Giacomo, sembra che ci sia molto feeling, tanto che lui, in passato, è intervenuto in occasione di alcune diatribe che Jacquelive aveva con la madre. Ultimo, che ama riempire gli stadi, e che si sta esibendo a Napoli proprio ora, sembra che abbia con lei intenzioni serissime. Un matrimonio? Non ancora. Ma intanto arriva una notizia che non lascia indifferenti.