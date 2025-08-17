Siamo andati a mangiare al Farm Shop Pizzeria di Sting: ma com’è? Tra la sangria “Roxanne” e balle di fieno (e pure la pizza), ecco perché forse non ci torneremmo. Mentre il vino “Message in a bottle”…

Lo avevamo lasciato a Villa Massimo a Roma, seduto in prima fila alla cerimonia dei Globi D'Oro accanto alla moglie Trudie Styler. C'eravamo imbucati vestiti di sacco e non abbiamo creduto ai nostri occhi guardando la folta platea: “C'è Sting? Ma come?”, “Ma te sarai sbagliata, di solito non ci vedi”. E invece era proprio Sting a sorbettarsi i pipponi di Elio Germano e la manfrina per ogni film italiano premiato sotto i pini di Villa Massimo insediata dai germanici. Il sacrificio del cantante di Russians valse il ritiro del premio alla consorte per An ode to Naples e si beccarono pure il buffet in mezzo a quella bolgia in fila con il piatto in mano. “A Sting gli abbiamo dato da magnà?”, si chiedevano i camerieri, e noi vivemmo di rendita di questa battuta per un intero anno. Oggi ci rimettiamo nuovamente sulle tracce di Sting raggiungendo le dolci colline del Chianti tra cui sorge la villa da sogno che ha acquistato, come ogni divo che si rispetti, che prima o poi compra il famoso "casale in Toscana". Non pago del nido d'amore da qualche milione di euro, ha aperto pure due ristoranti nella tenuta del Palagio, un esteso appezzamento di terra dove produrre l'olio Sting, il miele, e, due su tutti, il vino Message in a bottle e il Roxanne. Il business va alla grande ma pare che l'idea sia della signora che voleva i ristoranti e il marito glieli ha regalati. Una cosetta, insomma. Il senso degli affari di Trudie Styler, sua moglie dal 1992, ha prodotto questa macinoteca mangereccia popolare connotata dall’inimitabile gusto toscano, declinata nel Farm Shop Pizzeria di Sting e Trudie e nella Taverna dei Lupi. Se il tutto fosse nato a Roma probabilmente avrebbe chiuso i battenti qualche semestre dopo, vittima della burocrazia o di qualche losco impiccio. Si sarebbero servite carbonare assassine o pretenziosi salumi sulle solite odiose tavolette di ardesia e pane in infami buste di carta finto radical chic.