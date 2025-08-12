IL PROBLEMA NON È L’ARAGOSTA, SIETE VOI. Scandalo per chef Carmelo Ferreri che la cucina viva in video. E le critiche? Il doppio standard che vi fa piangere per un crostaceo e sorridere davanti alla grigliata...

Siamo a Marina di Modica, in Sicilia. Tra un lido e l'altro emerge un ristorante, il "Corallo", guidato da uno chef che ha avuto fortuna non solo in cucina, ma anche su Instagram e TikTok: Carmelo Ferreri. Personalità curiosa (elemento essenziale per emergere online, d’altronde), con i suoi simpatici baffi da marinaio, pubblica video in cui cucina i suoi piatti, soprattutto a base di pesce. Ma quando si raggiungono certi numeri, è inevitabile che arrivi quel momento — un po’ come un battesimo — in cui le critiche superano gli elogi, fino a diventare un vero e proprio caso social. Questa volta, nel mirino, c’è un video in cui lo chef prepara uno spaghettone all’aragosta, descritto come “il nostro primo più richiesto”. Ora: chi conosce la cucina sa bene come funziona la cottura delle aragoste. In questo video, l’aragosta è viva e viene poi uccisa, come si vede chiaramente, e cotta su una brace bollente. Sicuramente non uno spettacolo piacevole. Non per chi ama gli animali, almeno. Il cuoco è stato inondato di critiche, e la domanda sorge spontanea: chi commenta, le aragoste le mangia? O meglio: chi critica, gli animali li mangia? Perché è difficile credere che tutte le accuse siano arrivate solo da chi dona il proprio 5x1000 ad Animal Equality o da chi ha realmente scelto una dieta senza prodotti animali. Se è il piatto più richiesto, evidentemente c’è gente che lo mangia. Dunque, lo chef lo cucina così perché così viene richiesto. La morale, però, non può arrivare da chi è seduto sul divano a mangiare un panino al prosciutto. Un prosciutto ottenuto in maniera altrettanto brutale, con maiali ammassati negli allevamenti intensivi, cresciuti in spazi così ridotti da essere schiacciati dalla madre, mutilati da cuccioli senza anestesia e poi macellati.