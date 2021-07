In verità le pistolettate sono arrivate da esponenti oggettivamente marginali del partito. Andiamo a vedere invece come si sono mossi in questo campo gli esponenti più di spicco.

Dagli anni ‘90, quando la Lega Nord si affaccia alla politica nazionale come forza antisistema, sono state varie le uscite del segretario Umberto Bossi sull’uso delle armi. Nel settembre 1993 – ricostruisce Domani – dichiara («ironicamente», preciserà poi) che «La vita di un magistrato vale solo 300 lire, il prezzo di una pallottola». Due anni dopo: «Mao Tse Tung ha scritto: “Il potere politico nasce dalla canna del fucile”». Non sono solo parole quelle su un popolo del Carroccio armato. Le armi vengono trovate, anche dalle forze dell’ordine: Bossi era sempre accompagnato da una scorta di «camicie verdi» con pistole regolarmente denunciate o con i numeri di matricola abrasi, tanto da attirare le attenzioni dell’Ucigos, la polizia antiterrorismo dell’epoca. Anche nel nuovo millennio il Senatur non ha fatto mancare «sparate». Come nel 2007: «Noi padani non abbiamo mai tirato fuori il fucile, ma c'è sempre una prima volta». O nel 2013, negli ultimi mesi da segretario: «Meno male che, qui in Valtrompia, ci sono ancora le armi. Un giorno serviranno...»”.

Nel 2015, l’ex deputato e allora sindaco di Borgosesia, il mitico Gianluca Buonanno (morto in un incidente automobilistico nel 2016, ndr), mostrò una pistola mentre era collegato in video con SkyTg24: “È meglio che il cimitero si riempia di delinquenti piuttosto che a pagare siano sempre i cittadini”, disse. Un gesto che fece scalpore, sia nell’immediato (“Sindaco, la invitiamo a abbassare la pistola perché non è il caso”, aveva detto dallo studio la conduttrice, dopodiché su Buonanno si erano abbattuti gli strali di Emiliano Liuzzi del Fatto), che nelle reazioni successive.