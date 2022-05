[VIDEO] Danilo Petrucci, con la DesertX, e Carlos Sainz danno spettacolo sulla sabbia

Nuovo video tutto da vedere per gli appassionati della DesertX e non solo. La nuova Ducati è stata nuovamente portata nel deserto, ma non era sola: al suo fianco l'Audi RS Q e-tron. Il tutto con alla guida rispettivamenteDanilo Petrucci, vincitore di una tappa della Dakar 2022, Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, Carlos Sainz e Lucas Cruz.

Per celebrare questo evento, è stata realizzata per la DesertX una livrea esclusiva ispirata a quella della RS Q e-tron.

Ricordiamo che la DesertX è il modello con cui la Casa di Borgo Panigale è entrata nel segmento delle enduro di media cilindrata. La moto è progettata per affrontare le condizioni fuoristrada più impegnative ed è quindi dotata di ruota anteriore da 21", ruota posteriore da 18", sospensioni a lunga escursione e ampia altezza da terra.

Il pilota ufficiale Audi Carlos Sainz (il papà dell'attuale pilota della Ferrari) ha sottolineato l'importanza del modello per il programma automobilistico della casa tedesca: "Quello che Audi ha ottenuto con questo concept è tecnicamente unico e un vero vantaggio per noi piloti. L'evento in Sardegna è stato fantastico. per comunicare i vantaggi dell'elettrico propulsione. Tutti i media sono rimasti colpiti".